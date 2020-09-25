Комаровський повідомив, коли в Україні буде нова хвиля COVID-19

Доктор Комаровський розповів, коли чекати підвищення захворюваності коронавірусом в Україні. Свою точку зору лікар озвучив під час прямого ефіру, коли відповідав на запитання користувачів мережі на YouTube. За словами заслуженого українського педіатра, спалах COVID-19 відбудеться в середині жовтня.

Лікар сказав, що інфекція почне прогресувати з початком опалювального сезону.

"Як тільки ми закриємося в приміщеннях, як тільки включать опалення, припинимо провітрювати і закриємо вікна", - сказав Комаровський.

"Я не сумніваюся, що різке зростання захворюваності коронавірусу відбудеться, швидше за все, з середини жовтня. Проте, це відбудеться не через ігнорування заходів, а тому що ми, традиційно, протягу боїмося більше, ніж коронавірусу", - заявив Комаровський.

Медик зазначив, що не у всіх країн вийде знову встановити суворий карантин, але вони повинні забезпечити своїм громадянам належний захист здоров'я.

Комаровський вважає, що зараз необхідно проводити курси для медсестер і санітарів, підвищувати кваліфікацію лікарів, будувати будівлі, налагоджувати виробництво кисневих апаратів, запастися необхідними ліками, а також підтримувати медпрацівників, які, ризикуючи життям, борються з коронавірусом в країні.

Комаровський спрогнозував спалах коронавірусу в Україні

Також доктор Комаровський згадав, що повторне зараження - це "фокуси тестування". За його словами, якщо людина один раз перехворіла, то вдруге це навряд чи можливо, хвороба пройде в дуже легкій формі.

Як ми раніше писали, Комаровський назвав спосіб уникнути переходу ГРВІ в пневмонію.