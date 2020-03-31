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Комаровський зробив заяву по коронавірусу: у нас немає тотального мора

STYLERЖиття    31.03.2020 - 09:09
Комаровський зробив заяву по коронавірусу: у нас немає тотального мора
Доктор Комаровський зробив важливу заяву про COVID-19 (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів, чому в Україні ще немає тотальної епідемії коронавіруса

Коронавірус в Україні інфікував 480 осіб, 11 людей померли від інфекції. Відомий український педіатр доктор Комаровський розповів, чому в нашій країні немає тотальної смертності від COVID-19, як, наприклад, в Італії та Іспанії.

За словами медика, в Україні переважна більшість людей щеплена вакциною БЦЖ, тому у нас в країні кількість смертей не така катастрофічна.

"Всі намагаються знайти відповідь на питання: чому у нас так добре? Ну реально, якщо ми порівняємо з Італією або Іспанією - у нас повального мору немає. Хоча купа народу приїжджає з Італії... І в Росії немає повального мору. І в Білорусі немає... Цього ж не сховаєш...", - сказав Комаровський.

Лікар зазначив, що є думка, що вакцинація БЦЖ певним чином стимулює захист легенів.

"Є така версія, що вакцинація БЦЖ певним чином стимулює імунний захист легенів і зменшує ймовірність важких форм коронавірусної інфекції", - підсумував педіатр.

Нагадаємо, на даний момент цифра заражених коронавірусом у світі вже перевищила 700 тис. осіб. За останній тиждень США обійшли Китай та Італії за кількістю інфікованих.

До речі, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що будуть впроваджувати стандарт "клінічного сортування". Таким чином хворих з легкою формою COVID-19 не будуть госпіталізувати. Ці люди будуть лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом.

Як ми раніше писали, українцям розповіли, як не потрапити на гачок аферистів під час карантину.

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