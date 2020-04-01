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Комаровський зробив важливу заяву: розумово відсталим моралістам

STYLERПерсони    01.04.2020 - 16:55
Комаровський зробив важливу заяву: розумово відсталим моралістам
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський попередив про шахраїв, які під його "брендом" наживаються на темі коронавіруса

Коронавірус в Україні та карантин спровокувала новий виток шахрайства - зловмисники "озброїлися" панічними настроями громадян через небезпечну хворобу і готовністю втрачати гроші, та наживаються на епідемії.

Треба сказати, що в МВС зафіксували зниження рівня злочинності на 30% в період обмежувальних заходів, але також поскаржилися на активізацію аферистів.

Так, відомий доктор Євген Комаровський, який регулярно випускає відео з відповідями на запитання українців щодо COVID-19, засобів профілактики і захисту, став новою "жертвою" шахраїв. Педіатр помітив, що від його імені недобросовісні ділки стали подавати маски, респіратори, санітайзери та пульсоксиметри.

Лікар вищої категорії в своєму Telegram-каналі 1 квітня попередив громадян, що він не має жодного відношення до подібного бізнесу.

Також розгніваний Комаровський назвав шахраїв "тварюками" і "розумово відсталими моралістами".

"Друзі, звертаю увагу: до тварюк, які від мого імені продають маски, респіратори, санітайзери, пульсоксиметри тощо - я не маю жодного відношення. Розумово відсталим моралістам, які підраховують мої доходи, пропоную перерахувати звивини у власній голові", - йдеться в публікації.

Як повідомлялося раніше, аферисти в період карантину розробили спеціальні шкідливі програми, сайти, які крадуть особисті дані, та використовують їх для того, щоб зняти гроші з банківських карток.

Також ми писали, які нові схеми обману придумали шахраї під час карантину.

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