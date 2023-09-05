Комаровский рассказал, кому точно необходима прививка от гриппа в сезоне 2023

Доктор Комаровский сообщил, что вакцинация от гриппа в сезоне 2023 необходима. Прививку рекомендовано сделать в сентябре-октябре месяце.

О важности вакцинации от гриппа медик рассказал в своем новом видео на YouTube.

Что нужно знать

Всемирная Организация Здравоохранения настоятельно рекомендует проводить вакцинацию от гриппа в сентябре-октябре. Тем не менее сейчас найти вакцину от гриппа в Украине невозможно.

Ежегодно в мире умирает от гриппа от 400 до 800 тысяч человек, отметил врач.

Уже второй год ожидается триндемия - вирус гриппа, коронавирус и рсвирус.

К сожалению, сейчас у украинцев нет доступа к вакцине от гриппа.

"Не говорите о том, что сейчас не нужно прививаться от гриппа, это необходимо", - сказал доктор.

Очень важно прививать детей, так как они сейчас учатся оффлайн, и могут заражать взрослых. Людям после 65 лет также необходимо сделать вакцину от гриппа, так как они имеют много сопутствующих заболеваний.

"Беременные обязательно должны делать вакцину, ак как вирус угрожает плоду", - резюмировал медик.