ua en ru
Вт, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Комаровский рассказал, кому точно необходима прививка от гриппа в сезоне 2023

Вторник 05 сентября 2023 09:19
UA EN RU
Комаровский рассказал, кому точно необходима прививка от гриппа в сезоне 2023 Фото: Доктор Комаровский (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Евгений Комаровский

Доктор Комаровский сообщил, что вакцинация от гриппа в сезоне 2023 необходима. Прививку рекомендовано сделать в сентябре-октябре месяце.

О важности вакцинации от гриппа медик рассказал в своем новом видео на YouTube.

Что нужно знать

Всемирная Организация Здравоохранения настоятельно рекомендует проводить вакцинацию от гриппа в сентябре-октябре. Тем не менее сейчас найти вакцину от гриппа в Украине невозможно.

Ежегодно в мире умирает от гриппа от 400 до 800 тысяч человек, отметил врач.

Уже второй год ожидается триндемия - вирус гриппа, коронавирус и рсвирус.

К сожалению, сейчас у украинцев нет доступа к вакцине от гриппа.

"Не говорите о том, что сейчас не нужно прививаться от гриппа, это необходимо", - сказал доктор.

Очень важно прививать детей, так как они сейчас учатся оффлайн, и могут заражать взрослых. Людям после 65 лет также необходимо сделать вакцину от гриппа, так как они имеют много сопутствующих заболеваний.

"Беременные обязательно должны делать вакцину, ак как вирус угрожает плоду", - резюмировал медик.

Читайте также, Комаровский рассказал, как вылечить бородавки без походов к врачу.

Ранее Комаровский рассказывал, какие лекарства нельзя давать детям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор Комаровский