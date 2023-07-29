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Комаровский рассказал, как вылечить бородавки без походов к врачу

Как убрать бородавку дома (фото: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Бородавки - это инфекционное заболевание кожи, вызванное появлением вируса папилломы человека (ВПЧ). Обычно врачи-дерматологи просто удаляют их, однако убрать нежелательное на теле можно самостоятельно.

Об этом рассказал доктор Комаровский на своем YouTube-канале.

Что такое ВПЧ

Вирус папилломы человека - это очень распространенная в мире болезнь, передающаяся половым и бытовым путем. В мире примерно 80% людей являются его носителями.

Типов этого вируса существует около 100, и все они делятся на неонкогенные, средненкогенные и высокоонкогенные. Бородавки не относятся к онкогенным типам, то есть это вполне доброкачественные образования на теле.

Их также делят на определенные виды в зависимости от локализации. Обычно они появляются там, где была повреждена кожа: шрамы, трещины, раны и т. д. Также это очень характерное явление для детей и подростков, чьи организмы еще не сформировались как следует.

Как бородавки распространяются

Поскольку заразиться этим можно и в быту, и во время полового акта (в зависимости от типа бородавок), то распространиться по телу они могут от прикосновений. К примеру, вы коснулись бородавки, а потом еще какой-то части тела. Это может спровоцировать появление новой.

То же касается и использования полотенец. Не нужно вытирать одним и тем же полотенцем все части тела, если у вас есть бородавки.

Как вылечиться от бородавок

Сегодня не существует лекарства, которое могло бы уничтожить ВПЧ в организме человека. Единственным методом его сдерживания является поддержание иммунитета и здоровый образ жизни.

Однако есть способы внешнего и внутреннего воздействия на бородавку. Но перед тем, как начинать лечение или самолечение, вы должны точно убедиться, что это бородавка, а не злокачественное образование.

Также есть ряд случаев, когда не стоит заниматься самолечением:

  • бородавка на лице или половых органах
  • большое количество бородавок
  • бородавки, которые болят, чешутся или кровоточат
  • если у вас есть иммунодефицит или диабет

Для других случаев сегодня существует много безрецептурных лекарств, действующих на бородавку. Суть этого лекарства заключается в том, что когда бородавка начинает разрушаться, включается иммунитет и помогает ее уничтожить.

Важно! Перед нанесением любого лекарства нужно прочитать инструкцию.

Самым популярным способом разрушения бородавки является перекрытие доступа к воздуху пластырем, зачастую противомозольным. Таким образом, в бородавке повышается температура, и она начинает разрушаться.

Как профилактировать бородавки

Они лечатся и могут исчезать самостоятельно. Но их образование также можно предотвратить. Вот главные правила:

  • убедитесь, что появилась именно бородавка
  • не прикасайтесь ни к чьим бородавкам
  • если у кого есть бородавка, тогда не делите с этим человеком вещей быта
  • когда выходите на улицу, клейте пластырь на раны, потому что ВПЧ есть у очень многих людей
  • мойте руки тогда, когда это нужно
  • не грызите ногти
  • носите обувь в бассейнах и других подобных общественных местах
  • сделайте вакцину от ВПЧ, которая защищает от генитальных бородавок и рака шейки матки
  • если у вас повышенная потливость, также лечите эту проблему

 

Ранее Комаровский рассказывал, какие лекарства нельзя давать детям.

Читайте также, как нужно хранить куриное мясо, чтобы не отравиться.

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Евгений Комаровскийздоровя