Комаровский рассказал, как вылечить бородавки без походов к врачу

Что такое ВПЧ

Вирус папилломы человека - это очень распространенная в мире болезнь, передающаяся половым и бытовым путем. В мире примерно 80% людей являются его носителями.

Типов этого вируса существует около 100, и все они делятся на неонкогенные, средненкогенные и высокоонкогенные. Бородавки не относятся к онкогенным типам, то есть это вполне доброкачественные образования на теле.

Их также делят на определенные виды в зависимости от локализации. Обычно они появляются там, где была повреждена кожа: шрамы, трещины, раны и т. д. Также это очень характерное явление для детей и подростков, чьи организмы еще не сформировались как следует.

Как бородавки распространяются

Поскольку заразиться этим можно и в быту, и во время полового акта (в зависимости от типа бородавок), то распространиться по телу они могут от прикосновений. К примеру, вы коснулись бородавки, а потом еще какой-то части тела. Это может спровоцировать появление новой.

То же касается и использования полотенец. Не нужно вытирать одним и тем же полотенцем все части тела, если у вас есть бородавки.

Как вылечиться от бородавок

Сегодня не существует лекарства, которое могло бы уничтожить ВПЧ в организме человека. Единственным методом его сдерживания является поддержание иммунитета и здоровый образ жизни.

Однако есть способы внешнего и внутреннего воздействия на бородавку. Но перед тем, как начинать лечение или самолечение, вы должны точно убедиться, что это бородавка, а не злокачественное образование.

Также есть ряд случаев, когда не стоит заниматься самолечением:

бородавка на лице или половых органах

большое количество бородавок

бородавки, которые болят, чешутся или кровоточат

если у вас есть иммунодефицит или диабет

Для других случаев сегодня существует много безрецептурных лекарств, действующих на бородавку. Суть этого лекарства заключается в том, что когда бородавка начинает разрушаться, включается иммунитет и помогает ее уничтожить.

Важно! Перед нанесением любого лекарства нужно прочитать инструкцию.

Самым популярным способом разрушения бородавки является перекрытие доступа к воздуху пластырем, зачастую противомозольным. Таким образом, в бородавке повышается температура, и она начинает разрушаться.

Как профилактировать бородавки

Они лечатся и могут исчезать самостоятельно. Но их образование также можно предотвратить. Вот главные правила: