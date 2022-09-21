Не кутайте! Комаровский рассказал, как правильно одевать детей в холода

Доктор Комаровский напомнил родителям основное правило одежды детей в холода - не кутать. Надевать на ребенка все что можно из одежды - совсем неправильно, из-за этого он может вспотеть, и в следствие этого заболеть.
Как адекватно одеть ребенка в холодное время года заслуженный педиатр рассказал у себя в журнале.
Для начала вспомните законы терморегуляции. Главным органом терморегуляции организма является кожа. Сосуды кожи могут расширяться и в таком случае организм отдает тепло, и сужаться - тогда тепло сохраняется внутри организма.
Если человеческое тело контактирует с холодом, ветром и при этом сосуды сужены - это признак нормальной терморегуляции. То ест кожа может быть прохладной на ощупь, но это не значит, что ребенок замерз. А если кожа теплая - то через нее будет идти активный процесс отдачи тепла. Дети быстрее вспотевают, чем взрослые. А после этого очень легко переохладиться и заболеть.
Поэтому очень важно не кутать ребенка, а сделать несколько слоев одежды из натуральных тканей, никакой синтетики.
Есть только одно исключение, когда ребенка нужно одеть теплее, чем себя - это, когда малыш в коляске и вам предстоит долгая прогулка.
Дети старше двух лет обычно очень активные, они двигаются постоянно. Поэтому лишнюю кофту лучше надеть на себя, если вы собираетесь сидеть на лавочке.
Не допускайте никаких элементов одежды со шнурками и завязками на ребенке, это может попасть на крутящиеся детали каруселей, велосипедов, самокатов. Также подобные элементы легко могут зацепиться за что-то на горках или лазалках.
Тесная обувь ведет к обморожению ног зимой, не покупайте одежду и обувь "впритык".
Помните, что циркулирующий между слоями одежды, обуви и кожей воздух отлично сохраняет тепло.
Верхняя одежда должна быть легкой, но теплой, непромокаемой и удобной для ребенка - с липучками, которые регулируются, и усиленными элементами на локтях и коленях.
Вместо шарфа выбирайте манишку или шлем с воротником из качественного материала, который бы хорошо защищал и согревал шею.
Выбирайте вещи из качественных материалов для детского гардероба - хлопковое белье и непромокаемую обувь и верхнюю одежду на современных утеплителях и мембранах.
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