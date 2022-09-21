Не кутайте! Комаровский рассказал, как правильно одевать детей в холода

Нужно ли одевать ребенка теплее, чем себя?

Для начала вспомните законы терморегуляции. Главным органом терморегуляции организма является кожа. Сосуды кожи могут расширяться и в таком случае организм отдает тепло, и сужаться - тогда тепло сохраняется внутри организма.

Если человеческое тело контактирует с холодом, ветром и при этом сосуды сужены - это признак нормальной терморегуляции. То ест кожа может быть прохладной на ощупь, но это не значит, что ребенок замерз. А если кожа теплая - то через нее будет идти активный процесс отдачи тепла. Дети быстрее вспотевают, чем взрослые. А после этого очень легко переохладиться и заболеть.

Поэтому очень важно не кутать ребенка, а сделать несколько слоев одежды из натуральных тканей, никакой синтетики.

Есть только одно исключение, когда ребенка нужно одеть теплее, чем себя - это, когда малыш в коляске и вам предстоит долгая прогулка.

Дети старше двух лет обычно очень активные, они двигаются постоянно. Поэтому лишнюю кофту лучше надеть на себя, если вы собираетесь сидеть на лавочке.

Помните о безопасности

Не допускайте никаких элементов одежды со шнурками и завязками на ребенке, это может попасть на крутящиеся детали каруселей, велосипедов, самокатов. Также подобные элементы легко могут зацепиться за что-то на горках или лазалках.

Тесная обувь ведет к обморожению ног зимой, не покупайте одежду и обувь "впритык".

Помните, что циркулирующий между слоями одежды, обуви и кожей воздух отлично сохраняет тепло.

Верхняя одежда должна быть легкой, но теплой, непромокаемой и удобной для ребенка - с липучками, которые регулируются, и усиленными элементами на локтях и коленях.

Вместо шарфа выбирайте манишку или шлем с воротником из качественного материала, который бы хорошо защищал и согревал шею.

Выбирайте вещи из качественных материалов для детского гардероба - хлопковое белье и непромокаемую обувь и верхнюю одежду на современных утеплителях и мембранах.