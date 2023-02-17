Комаровский рассказал, как поддерживать эмоциональное состояние детей во время войны

Факторы, влияющие на детскую психику

Не хватает одного из основных ресурсов. Если у ребенка не закрыта одна из базовых потребностей в виде жилья, воды или пищи, это вызовет стресс. Сюда же можно отнести отсутствие обучения в школе или другой среде общения со сверстниками.

Нарушение семейных отношений. Для ребенка семья представляет большую ценность. Если кого-то из членов семьи нет или они ведут себя не так, как раньше, это вызовет стрессовую реакцию.

Общий пессимизм. Даже в худшие времена старайтесь находить что-то светлое и хорошее для вашего ребенка.

Насилие становится нормой. Насилие во время войны - вещь неизбежная. Однако ребенок должен понимать, что это не норма и не привыкать к этому.

Если хотя бы один из этих факторов влияет на вашего ребенка, вероятно, он имеет изменения в психике, проявляющиеся в его эмоциональном поведении.

У маленького ребенка психика достаточно чувствительна к разным стрессовым событиям (фото: Getty Images)

Как поддержать эмоциональное состояние ребенка

Следите за собственным эмоциональным состоянием. Не секрет, что ребенок берёт пример со своих родителей. Он чувствует и перенимает их состояние. Поэтому прежде помогите себе, а после этого сможете стать хорошей опорой для собственного ребенка.

Контролируйте свое поведение. Если вы плачете и ребенок является свидетелем этого, объясните ему, почему вы это делаете. Человеку свойственно понимать смысл тех или иных действий. Используйте правило ООО: объяснить, отвлечь, обнять. Это сблизит вас с ребёнком.

Селекция информации. Старайтесь уменьшать количество отрицательной информации, потребляемой ребенком. Выключайте телевизор, когда показывают новости о войне. Вы можете контролировать информацию, которая попадает в ваш дом.

Распорядок дня. Для стабильной психики человека, а не только ребенка, важно иметь предварительный план действий даже на небольшой промежуток времени. Определите четкие часы, когда просыпаться, завтракать, чистить зубы, ложиться спать. Это даст ощущение стабильности.

Терпение. Станьте более снисходительны к ребенку, если он переживает сильный стресс. Не реагируйте эмоционально на школьные оценки, невыполнение каких-либо задач. Пусть этот пустяк не добавляет ребенку проблем.

Планы и горизонты планировки. Обсудите с ребенком план действий на случай пожара или длительного отключения света. Составьте список того, что будете делать. Также поделитесь друг с другом тем, что хотели бы сделать после войны. Планируйте на разные промежутки времени.

Взаимная поддержка. Поддерживайте ребенка, но также дайте ему понять, что вы тоже нуждаетесь в его поддержке. Ребенок будет понимать, что он может быть чем-то полезным и чувствовать свою потребность.