Комаровский рассказал, почему у людей в городе болит голова: вот что нужно сделать

Основная причина

По его словам, на 99% основной причиной головной боли у взрослых людей в городе есть избыточное количество углекислого газа во вдыхаемом воздухе.

В общем, когда много людей в помещении, нормально не работает система вентиляции, поэтому и начинает болеть голова.

Врач советует проветрить помещение и идти гулять.

"Делайте правильные выводы", - добавил Комаровский.

Симптомы головной боли

Как пишут на сайте медицинского сообщества "Doc.ua", частота головных болей и интенсивность симптомов также могут отличаться. Типичные симптомы головной боли включают:

острая, пульсирующая или тупая боль;

сдавливающая боль;

боль с одной стороны или с обеих сторон головы;

постепенное или внезапное начало головной боли;

продолжительность от менее часа до нескольких дней;

охватывает заднюю часть головы или шеи;

реже - тошнота, рвота или чувствительность к свету (светобоязнь).

В общем симптомы головной боли могут бить похожи на другие состояния или проблемы со здоровьем.

Чем опасна головная боль

Почти все разновидности головной боли активируют одни и те же болевые рецепторы. К наиболее серьезным причинам относятся: