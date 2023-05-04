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Комаровский рассказал, почему у людей в городе болит голова: вот что нужно сделать

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Четверг 04 мая 2023 14:13
Комаровский рассказал, почему у людей в городе болит голова: вот что нужно сделать Почему возникает головная боль (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Головная боль может стать хронической и значительно испортить жизнь, повлияв на работоспособность человека и нормальное функционирование в обществе. Существуют причина возникновения головной боли, на которую следует обратить внимание.

Об этом известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на своей странице в Instagram.

Основная причина

По его словам, на 99% основной причиной головной боли у взрослых людей в городе есть избыточное количество углекислого газа во вдыхаемом воздухе.

В общем, когда много людей в помещении, нормально не работает система вентиляции, поэтому и начинает болеть голова.

Врач советует проветрить помещение и идти гулять.

"Делайте правильные выводы", - добавил Комаровский.

Симптомы головной боли

Как пишут на сайте медицинского сообщества "Doc.ua", частота головных болей и интенсивность симптомов также могут отличаться. Типичные симптомы головной боли включают:

  • острая, пульсирующая или тупая боль;
  • сдавливающая боль;
  • боль с одной стороны или с обеих сторон головы;
  • постепенное или внезапное начало головной боли;
  • продолжительность от менее часа до нескольких дней;
  • охватывает заднюю часть головы или шеи;
  • реже - тошнота, рвота или чувствительность к свету (светобоязнь).

В общем симптомы головной боли могут бить похожи на другие состояния или проблемы со здоровьем.

Чем опасна головная боль

Почти все разновидности головной боли активируют одни и те же болевые рецепторы. К наиболее серьезным причинам относятся:

  • геморрагический инсульт. Геморрагический инсульт случается, когда кровеносный сосуд в мозгу разрывается и кровоточит;
  • аневризма. Выпуклость или раздувание кровеносного сосуда в головном мозге;
  • менингит. Бактериальная или вирусная инфекция, вызывающая отек защитной оболочки мозга;
  • опухоль головного мозга. "Первоначальная" опухоль головного мозга начинается в головном мозге и может быть злокачественной или доброкачественной.

Ранее мы писали о пяти видах головной боли, которые нельзя игнорировать.

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