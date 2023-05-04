Комаровский рассказал, почему у людей в городе болит голова: вот что нужно сделать
Головная боль может стать хронической и значительно испортить жизнь, повлияв на работоспособность человека и нормальное функционирование в обществе. Существуют причина возникновения головной боли, на которую следует обратить внимание.
Об этом известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на своей странице в Instagram.
Основная причина
По его словам, на 99% основной причиной головной боли у взрослых людей в городе есть избыточное количество углекислого газа во вдыхаемом воздухе.
В общем, когда много людей в помещении, нормально не работает система вентиляции, поэтому и начинает болеть голова.
Врач советует проветрить помещение и идти гулять.
"Делайте правильные выводы", - добавил Комаровский.
Симптомы головной боли
Как пишут на сайте медицинского сообщества "Doc.ua", частота головных болей и интенсивность симптомов также могут отличаться. Типичные симптомы головной боли включают:
- острая, пульсирующая или тупая боль;
- сдавливающая боль;
- боль с одной стороны или с обеих сторон головы;
- постепенное или внезапное начало головной боли;
- продолжительность от менее часа до нескольких дней;
- охватывает заднюю часть головы или шеи;
- реже - тошнота, рвота или чувствительность к свету (светобоязнь).
В общем симптомы головной боли могут бить похожи на другие состояния или проблемы со здоровьем.
Чем опасна головная боль
Почти все разновидности головной боли активируют одни и те же болевые рецепторы. К наиболее серьезным причинам относятся:
- геморрагический инсульт. Геморрагический инсульт случается, когда кровеносный сосуд в мозгу разрывается и кровоточит;
- аневризма. Выпуклость или раздувание кровеносного сосуда в головном мозге;
- менингит. Бактериальная или вирусная инфекция, вызывающая отек защитной оболочки мозга;
- опухоль головного мозга. "Первоначальная" опухоль головного мозга начинается в головном мозге и может быть злокачественной или доброкачественной.
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