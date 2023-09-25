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Комаровский рассказал, действительно ли влияет ли сахар на появление прыщей

Фото: Доктор Комаровский рассказал о сахаре и высыпаниях на коже (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский прокомментировал заявление, что употребления сахара связано с появлением прыщей.

Что говорит об этом наука, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Instagram доктора Комаровского.

Что известно о связи сахара и прыщей

По словам медика, действительно сахар влияет на образование высыпаний на лице, но это далеко не единственный фактор.

"Прыщи скорее всего определяются гормональным фоном, наличием или отсутствием стресса, вашей генетикой, тем, как вы соблюдаете правила гигиены", - сказал врач.

Он согласился с тем, что избыточный сахар определенным образом влияет на состояние кожного жира и увеличивает риск появления прыщей на 10-15%.

"Так что конечно, если вас замучили прыщи, ограничить себя в сладостях - не помешает, но научиться жить в мире с собой, с собственным стрессом, гормонами - намного важнее", - сказал Комаровский.

Читайте также, Комаровский рассказал, как вылечить бородавки без походов к врачу.

Ранее Комаровский рассказывал, какие лекарства нельзя давать детям.

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Доктор Комаровский