Комаровский рассказал, действительно ли влияет ли сахар на появление прыщей

Что известно о связи сахара и прыщей

По словам медика, действительно сахар влияет на образование высыпаний на лице, но это далеко не единственный фактор.

"Прыщи скорее всего определяются гормональным фоном, наличием или отсутствием стресса, вашей генетикой, тем, как вы соблюдаете правила гигиены", - сказал врач.

Он согласился с тем, что избыточный сахар определенным образом влияет на состояние кожного жира и увеличивает риск появления прыщей на 10-15%.

"Так что конечно, если вас замучили прыщи, ограничить себя в сладостях - не помешает, но научиться жить в мире с собой, с собственным стрессом, гормонами - намного важнее", - сказал Комаровский.