Комаровский рассказал, действительно ли куриный суп спасает от ОРВИ

Помогает ли куриный суп при ОРВИ

По словам врача, во всех кухнях мира есть какой-либо рецепт жидкого блюда с курицей и это используется для лечения острых респираторных заболеваний, кишечных инфекций, а также для борьбы с похмельем.

"Медицина пытается объяснить, как же это помогает. Прежде всего, когда вы держите пиалу с теплым куриным бульоном, то это неплохой эквивалент паровой ингаляции, также вы получаете обильное питье с электролитами", - сказал доктор.

Также он отметил, что в основном человеку приятно осознавать, что бульон ему заботливо подал кто-то из близких, а значит любовь согревает и лечит.

"Лечитесь куриным бульоном, это здорово и точно безопасно", - резюмировал эксперт.