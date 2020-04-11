Комаровський різко висловився про церкву і Великдень: культ загрожує безпеці людей

Євген Комаровський різко висловився щодо участі людей в масових богослужіннях на Великдень в умовах каранина через коронавірус.

Лікар вищої категорії в інтерв'ю Наталії Влащенко в прямому ефірі ток-шоу "Народ проти" також прокоментував нещодавні випадки зараження в Києво-Печерській Лаврі десятків священиків.

Так, в УПЦ Московського патріархату вирішили все одно провести Великодню службу і святити паски в церковному дворику Лаври в Києві перед храмом в ніч проти 19 квітня. Як запевнив митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, будуть дотримані всі норми, встановлені владою.

За словами Комаровського, часто раціональні аргументи для віруючих не спрацьовують, і в ситуацію має втрутитися СБУ.

"Адже у нас люди заряджають воду біля телевізора. Чому саме ці люди не готові яйця святити онлайн - абсолютно незрозуміло!", - дивується педіатр.

Доктор Комаровський визнав, що зараз змушений втручатися в категорії, якими зовсім не мислить, однак "глибоко переконаний в тому, що якщо ви вірите в якогось Господа (причому не важливо якого, як його звуть, якої ви релігії), то Господь почує вас і в масці, і без маски, і у вашій хаті".

"Якщо ви щиро до нього звертаєтеся, то він вас почує. Тому відкрийте своє серце не батюшці, а Господу, і зверніться до нього прямо з дому", - закликав він.

Водночас педіатр наголосив, що "ці всі аргументи не працюють".

"Якщо є якийсь культ, який прямо загрожує безпеці людей, то у світській державі для вирішення цих проблем є не відозви докторів по телевізору, а є така служба, яка називається Служба безпеки України. Ось вони повинні цим займатися. А у світській країні будь-які релігійні організації підкоряються законам світської країни. Поки ми ще не релігійна держава. Тому давайте приймати рішення", - заявив Коморовський.

Відео: Доктор Комаровський "наїхав" на священиків через Великодні служби в умовах карантину

Великодні свята на карантині: що потрібно знати

Священний Синод Православної церкви України прийняв рішення відмовитися від загальних посвячень під час Великодніх свят у храмах і на прихрамовых територіях. Враховуючи заборону масових релігійних заходів у ПЦУ вирішили звичайні загальні посвячення верби і великодніх страв для мирян у церквах і біля них не проводити, щоб не допускати скупчення людей.

Аналогічну заяву зробили і в Українській греко-католицькій церкві. Глава УГКЦ Святослав дозволив через карантин не брати участь в недільних та святкових богослужіннях, а також дозволив парафіянам до закінчення обмежувальних заходів не сповідатися і не причащатися.

Через карантин церкви і храми в Україні не будуть закривати, але святкові богослужіння проводитимуть в онлайні та без парафіян.

Напередодні Великодніх свят - Вербної неділі, Страсної п'ятниці та самого Великодня - Styler склав список храмів ПЦУ, УГКЦ, УПЦ та інших, звідки ведуться трансляції богослужінь.

Також ми писали про те, що в Укрпошті запускають безкоштовну доставку освячених пасок у всі регіони країни.