Комаровський розвіяв популярний міф про коронавірус: забудьте про це

Євген Комаровський поділився останніми новинами про коронавірус 2020, а також розвіяв популярний міф, який активно поширюється останнім часом. Відповідний відеоролик опублікований на YouTube-акаунті.

Комаровський зазначив, що згідно з новим дослідженням, у всіх, у кого був коронавірус, навіть у легкій формі, виробляються антитіла на рівнях, які можуть забезпечити захист від даної хвороби.

"Це говорить про те, що повторних випадків немає, наші шанси на вироблення стійкого імунітету досить високі. Це говорить про те, що після колективного імунітету або після появи вакцини у світу є шанс співіснувати з коронавірусною інфекцією або взагалі забути про це", - прокоментував доктор.

Також лікар нагадує, що вкрай важливо дотримуватися заходів обережності і не виходити з дому без потреби. Регулярно мийте руки водою з милом та ретельно їх висушуйте. Якщо такої можливості немає - використовуйте засіб для протирання на спиртовій основі.

Комаровський розвіяв популярний міф про коронавирусе

Нагадаємо, що Комаровський розповів про жорстоку аферу, яка стала поширена під час карантину.

Ми писали, що діти почали вмирати від загадкового синдрому. Багато хто з цих маленьких пацієнтів не мав респіраторні симптоми, характерні для коронавірусу, але у кожного з них тест показав наявність COVID-19.

А також повідомляли про те, як українці готуються до ослаблення карантину.