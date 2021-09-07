Комаровський розвінчав найголовніший міф про прийом вітамінів

Харчування і вітаміни

За словами медика, якщо ви харчуєтеся повноцінно-приймати спеціально вітаміни вам не потрібно.

"У нас є така масова помилка, що доктор знає рецепт чарівного вітаміну, який ви в себе засунете, і життя зміниться в кращу сторону. Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує: необхідно віддати перевагу повноцінному і різноманітному харчуванню прийому комплексних вітамінів", - зазначив лікар.

Виняток цього правила становить лише вітамін D, який вживати необхідно.

"Виняток хіба що для вітаміну D, який, вони кажуть, шкідливо отримувати з сонця, тому що сонце погано діє на шкіру, його можна приймати і всередину. Повноцінне і різноманітне харчування-це фактично різноманітність харчових груп, тобто треба їсти щось м'ясне, щось молочне, якийсь овоч, якийсь фрукт, крупу – ось вам і різноманітне харчування, і ніякі вітаміни вам не потрібні", - пояснив Комаровський.

Заслужений лікар дав пораду українцям, яка допоможе бути здоровими.

"Ви бачите джерело негативної інформації, ним може бути сусід, телевізор, начальник на роботі. Треба зробити все, щоб нейтралізувати джерело негативної інформації. І друге – треба розуміти, що фізичні навантаження, здоровий сон і краса - це те, що нам дійсно треба", - зазначив Комаровський.