Комаровський розвінчав популярні міфи про плавання

Євгеній Комаровський дав важливі рекомендації
Доктор Євгеній Комаровський розповів, що може поліпшити дитяче здоров'я і чи варто малечу з раннього віку вчити плавати. Про це експерт повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Чи правда, що плавання немовляти - це величезне навантаження на серце?" - надійшло запитання від глядачів. Комаровський відповів, що дане твердження є міфом. Однак важливо відзначити, що збільшувати час потрібно поступово, щоб не виникло проблем.
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"Навантаження на серце виникає, наприклад, тоді, коли в жаркій кімнаті дитина годинами кричить. Плавання - один з найбезпечніших, один з найефективніших способів покращувати дитяче здоров'я. Як правило, надмірне навантаження на серце проявляється тим, що людині погано, і дитина відчуває дискомфорт ", - пише доктор.
Він рекомендує акцентувати увагу на реальне самопочуття дитини. Якщо дитина весела і життєрадісна, значить вона отримує від купання задоволення, а тому турбуватися не варто.
Нагадаємо, Комаровський розповів про правильну профілактику грипу та ГРВІ. Педіатр дав кілька слушних порад, як уберегтися від вірусної інфекції.
Нагадаємо, раніше доктор Комаровський розповів, як правильно пережити перехідний вік підлітка, пов'язаний з гормональним дисбалансом, перепадами настрою і проблемами зі шкірою.