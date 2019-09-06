Комаровський розвінчав один з головних міфів про щеплення

Доктор Комаровський - відомий український педіатр розповів, чи існує зв'язок між афективно-респіраторними напади і щепленнями. Про це він повідомив на відео, яке опубліковане на його сторінці в Instagram.

Медику поставили запитання, чому педіатр забороняє недоношеній дитині вакцинацію, якщо в неї інколи трапляються афективно-респіраторні напади, а в 6 місяців малюкові зробили БЦЖ, що, на думку педіатра в поліклініці, неправильно.

Доктор Комаровський зазначив, що афективно-респіраторні напади не мають ніякого відношення до щеплень.

"Ви стаєте на шлях медичного бізнесу. Напади не пов'язані з вакцинацією і хворобами серця. Нікуди ходити не треба, все буде нормально", - сказав експерт.

Комаровський порадив людині, яка задала питання, знайти іншого адевкатного невролога.

Як ми раніше писали, доктор Євген Комаровський став на бік бабусь у питанні годування дитини під час хвороби.

Нагадаємо, нещодавно педіатр жорстко розкритикував новомодний прилад, який за запевненнями виробників повинен вбивати в приміщенні всі віруси.