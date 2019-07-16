Комаровський розвіяв міфи про акліматизацію на відпочинку

Доктор Комаровський розповів, які стандартні помилки допускають батьки в перші дні відпочинку і пояснив, що потрібно робити, щоб дитина швидко адаптувалася. Про це він розповів на своєму форумі.

Він пояснив, що для правильної акліматизації на морі, вік дитини не має значення. Важливо дати їй вільно звикнути до нового місця і стежити, щоб вона не перестаралася на сонці та у воді.

"Вік малюка не має значення. Як правило, діти, які не мають хронічних хвороб серця і судин, легко адаптуються до будь-яких умов, якщо батьки не роблять стандартних дурниць. Часто при адаптації дитина на якийсь час втрачає апетит. У цей час важливо не пхати в неї їжу. Якщо приїхали на море, не залазити у воду на кілька годин підряд, не сидіти на пляжі цілий день. Тоді ніяка акліматизація не потрібна", - зазначив Коморовський і додав, що перш, ніж їхати в незнайоме місце, потрібно з'ясувати, чи є там медичні пункти, де можуть надати допомогу.

"Головне інше — перед поїздкою ви повинні задатися такими питаннями: які умови будуть під час подорожі, де будете жити, чи зможете захистити дитину від сонця і спеки, чи у вас є медична страховка, куди звернутися за медичною допомогою. Якщо на ці питання ви дали адекватні відповіді, то вперед", - резюмував дитячий лікар.

Комаровський розвіяв міф про акліматизацію (YouTube/Доктор Комаровський)

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