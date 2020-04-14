Комаровський розвінчав міф про ще один засіб захисту: абсолютно не допомагає

Коронавірус в Україні був діагностований у 3387 людини. З них понад сто осіб одужали, а 98 пацієнтів померли. Медики називають найбільш ефективними методами захисту – медичні маски, постійне використання антисептиків, миття рук, дотримання соціальної дистанції та дотримання карантинних правил.

В Україні стають популярними чорні маски, які на сайтах вказуються, як вироби з вугільними фільтрами. Наголошується, що це багаторазові вироби, які можна прати та вони мають противірусний захист.

Однак доктор Євген Комаровський розвінчав міф про ефективність цих масок і нагадав, що маски потрібно носити тільки тим, у кого є ознаки захворювання. А найефективнішим засобом для захисту особи Комаровський вважає респіратор зі змінними фільтрами.

"Для чого потрібна маска? Коли ви кашляєте або чхаєте, то ваша слина залишається на масці. А саме в краплях слини, мокротиння і знаходиться максимальна концентрація вірусу, саме краплі розлітаються на величезні відстані. Дійсно зараз продається багато всякої ф*гні, ще раз кажу – ф*гні. Вам розповідають, що у цієї маски якась спеціальна тканина або її чимось просочили, або нанесли на маску мідь, срібло, і вона все зупиняє віруси... Маски з будь-якими фільтрами – це чистої води обман!" - заявив Комаровський у своєму відеоблозі на YouTube.

Доктор Комаровський розповів про ефективність різних масок у боротьбі з коронавірусом

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ дали повний перелік місць, де маску потрібно носити обов'язково.