Євген Комаровський розвінчав популярний міф про користь біоактивних добавок для здоров'я людини та їх ефективність для профілактики і лікування серцево-судинних захворювань. Відомий педіатр у своєму Instagram із посиланням на pharma.net.ua зазначив, що вчені провели відповідні дослідження і опублікували результати, згідно з якими БАДи не є панацеєю від інфаркту міокарда та інших захворювань серця.

Доктор Комаровський розповів, що через впевненість великої кількості людей в усьому світі щодо абсолютної корисності біоактивних добавок та вітамінів їх продавці заробляють досить пристойні гроші.

Наприклад, тільки в США ринок подібних товарів становить більше 30 млрд доларів щорічно. Проте чи дійсно все це на користь здоров'ю покупців? Виявляється, це не так.

Як повідомив лікар вищої категарии, науковці провели аналіз 277 рандомізованих досліджень, що оцінювали ефективність вітамінів та інших дієтичних добавок у профілактиці та лікуванні серцево-судинних захворювань більш ніж мільйона пацієнтів з різних країн. Результати даного дослідження нещодавно опублікувало видання Annals of Internal Medicine.

Євген Комаровський (Фото: facebook.com/komarovskiynet)

Як вдалося з'ясувати, дійсно позитивно на стан серцево-судинної системи вплинуло лише зниження споживання солі випробуваними.

"На жаль, не підтвердилося, що омега-3 жирні кислоти захищають від інфаркту міокарда та інших захворювань серця, а фолієва кислота знижує ризик інсульту. Смертність при серцево-судинних захворюваннях у тих, хто приймав добавки і вітаміни, і у тих, хто обходився без них, була на одному рівні", - йдеться в публікації.

Можливо, БАДи та вітаміни покращують самопочуття, але об'єктивно на стан здоров'я вони не впливають, наголосив доктор Комаровський.

Доктор Комаровський розвінчав міф про дієтичні добавки (Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Як повідомлялося раніше, днями доктор Комаровський розповів про чотири правила догляду за дитиною під час її хвороби.

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