Комаровський розвінчав головний міф про біг: це не продовжує життя

За словами лікаря, великий спорт - це некорисно. Доктор має на увазі саме професійний спорт, в процесі якого спортсмен часто набуває травми.

"Спорт - це про перемогти, а фізкультура - це про оздоровити. Це ж абсолютно різні речі", - зазначив лікар.

Комаровський вважає, що пробігтися на вихідні з сім'єю в неспішному темпі - це прекрасно, а щоранку "намотувати" умовні 40 кілометрів - це зовсім нездорово.

"Зневоднення, тиск божевільний - для кого ви це робите? Це шкідливо і некорисно", - розповів Комаровський.