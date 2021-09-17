Комаровський розвінчав ще один міф про вакцинацію: це неможливо

У деяких людей на 1-2 день після вакцинації з'являються гострі симптоми захворювання: підвищення температури, катаральні явища. Створюється враження, що вакцина принесла не користь, а шкоду організму. Однак це не так.

"При появі гострих симптомів безпосередньо після вакцинації можна заразитися тільки тоді, коли для вакцинації використовується живий збудник", - пояснив Комаровський.

Як приклад лікар назвав оральну поліомієлітну вакцину - людина певний час може виділяти живий вірус в навколишнє середовище.

Експерт зазначив, що всі вакцини від коронавірусу - неживі, а це означає, що заразиться хворобою від них неможливо.

"На сьогодні всі вакцини від коронавірусної інфекції не мають ніякого відношення до живого коронавірусу. У всіх вакцинах використовується або інактивований вірус, тобто вірус, який позбавлений своєї заразності, або використовується фрагмент вірусу. Конкретно - білок, який є джерелом утворення антитіл", - додав кандидат медичних наук.