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Комаровський розвінчав ще один міф про вакцинацію: це неможливо

Автор: Анна Шиканова

Доктор Комаровський пояснив, чи є ризик захворіти на коронавірус після введення вакцини. У деяких пацієнтів після щеплення у вигляді побічних ефектів з'являються симптоми коронавірусом.

Як пояснив доктор Комаровський у своїй передачі на телеканалі "Україна", що від вакцини заразитися коронавірусом неможливо.

У деяких людей на 1-2 день після вакцинації з'являються гострі симптоми захворювання: підвищення температури, катаральні явища. Створюється враження, що вакцина принесла не користь, а шкоду організму. Однак це не так.

"При появі гострих симптомів безпосередньо після вакцинації можна заразитися тільки тоді, коли для вакцинації використовується живий збудник", - пояснив Комаровський.

Як приклад лікар назвав оральну поліомієлітну вакцину - людина певний час може виділяти живий вірус в навколишнє середовище.

Експерт зазначив, що всі вакцини від коронавірусу - неживі, а це означає, що заразиться хворобою від них неможливо.

"На сьогодні всі вакцини від коронавірусної інфекції не мають ніякого відношення до живого коронавірусу. У всіх вакцинах використовується або інактивований вірус, тобто вірус, який позбавлений своєї заразності, або використовується фрагмент вірусу. Конкретно - білок, який є джерелом утворення антитіл", - додав кандидат медичних наук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський розвінчав основний міф про дитячий кашель.

А також розповідали про те, що доктор Комаровський повністю спростував найпоширенішу страшилку про вакцинацію.

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