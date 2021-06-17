Комаровський розніс популярний диво-засіб: на нас просто заробляють

Доктор Євген Комаровський розповів, чи потрібно приймати популярний диво-засіб лецитин. Його часто рекомендують пити дітям, вагітним, та й для всіх інших він нібито вкрай корисний. Але педіатр так не вважає.
Про це він розповів в Instagram.
Ця речовина природного, в основному рослинного походження, основним джерелом якої є продукти, що містять велику кількість жиру: яйця, м'ясо печінки, арахіс, деякі овочі і фрукти (оливки, авокадо, капуста), цільні злаки, молоко і соєві боби.
Вважається, що людському організму потрібно отримувати до 10-ти грамів лецитину на добу. І деякі лікарі радять пити його додатково в капсулах, так як його ми, нібито, недостатньо беремо з продуктів харчування.
Біодобавка обіцяє захистити організм від передчасного старіння і протидіяти розвитку онкологічних захворювань, а також нормалізувати всі біохімічні реакції в організмі, стимулювати функціонування ШКТ.
За словами педіатра, переконливих робіт, які доводять "величезну користь лецитину", не існує.
"У переважній більшості випадків все, що пишуть про його надмірну користь, - це чистий бізнес. Тобто бізнесу тут набагато більше, ніж реальної користі", - упевнений Комаровський.
Він додав, що в процесі розщеплення лецитину в кишечнику утворюються речовини, які чинять негативний вплив на серцево-судинну систему. В цьому плані є певний ризик передозування.
"Члени моєї сім'ї не вживають, своїм пацієнтам я його не призначаю", - резюмував педіатр.
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