Комаровський "розніс" десятки аптечних засобів: не витрачайте гроші

За словами медика, коли призначається противірусний препарат, лікар точно повинен знати, як називається вірус, від якого його призначають.

"Як не існує універсального антибіотика, що діє на всі бактерії, так і не існує противірусного засобу "взагалі", ну тобто такого, який діє на всі віруси", - пише педіатр.

При цьому є препарати, які можуть діяти на конкретні віруси: імунодефіциту, герпесу, вірус гепатиту С, вірусу грипу.

Комаровський нагадав, що лікування противірусними засобами - це серйозно, і, як правило, дорого, цим займаються лікарі, так як для кожного вірусу розроблені строго певні схеми лікування, враховуючи такі фактори, як вік пацієнта, тяжкість і форма хвороби.

Що робити, якщо у вас ГРВІ?

При ГРВІ майже ніколи невідомо, який саме вірус винуватець хвороби. Це може бути грип, парагрип, аденовірус, риновірус, ентеровірус і ще кілька десятків.

Тому для задоволення попиту на фармацевти і створили не один десяток противірусних засобів, які рекомендовані при будь-якому ГРВІ, і їх можна купити в будь-якій аптеці без рецепта.

"Всі ці засоби належать до ліків з недоведеною ефективністю. Адже дуже важко довести ефективність препарату, коли мова йде про лікування ГРВІ - хвороби, з якою організм дитини справляється при правильній допомозі за 5-7 днів. І скоротити ці терміни неможливо ніякими ліками. Навіть якщо дуже хочеться", - резюмував педіатр.