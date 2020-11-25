Комаровський розставив всі крапки над "і" у питанні самоізоляції при COVID-19

Лікар-педіатр, який довго спеціалізувався на інфекційних захворюваннях, Євген Комаровський розповів як потрібно себе вести після контакту із зараженими на коронавірус людьми. Він також дав поради тим, хто вже переніс це захворювання. На думку медика, стандартна тривалість самоізоляції повинна скласти щонайменше три тижні. Проте і її можна порушити в певних ситуаціях. Про це медик написав на своєму сайті.

Комаровський, відповідаючи на питання читачів, розповів, що навіть якщо ви перехворіли на коронавірус і хтось з ваших домашніх після цього підхопив інфекцію, залишатися на самоізоляції потрібно.

"Беремо свіжий приклад. Новина за 15 листопада про те, що британський прем'єр Борис Джонсон був у контакті з хворим коронавірусом, тому пішов на самоізоляцію. Весь світ знає, що у Джонсона вже був COVID-19. Але рішення приймається тільки таке", — підкреслює лікар.

Також медик вважає, що питання того, чи варто йти на самоізоляцію повинно прийматися залежно від того, як давно ви хворіли. Але поки немає чітких приписів від лікарів, оскільки хвороба досить нова, медик рекомендує все ж утримуватися від контактів з людьми.

"Фраза "перехворів ось тільки недавно" з точки зору науки абсолютно обтічна. Це тиждень, два? Ось Борис Джонсон хворів у березні. Тобто пів року тому. Якщо у вашому випадку — пів року, то — на самоізоляцію. А якщо п'ять місяців, три? Через рік-два будуть абсолютно зрозумілі конкретні рекомендації. Але зараз цього всього немає. Оскільки всі страшно бояться, то однозначний механізм такий: були в контакті — виходити не можна", — зазначає Комаровський.

Також медик розповів, скільки часу потрібно провести на самоізоляції, якщо хтось із близьких, з ким ви перебуваєте в постійному контакті, захворів на коронавірусну інфекцію. Лікар наголошує, що при наявності імунітету людина не є навіть рознощиком, але, якщо у вас він не виробився або ви про це не знаєте точно (не проводили тестування) — самоізоляція обов'язкова.

"Багато запитають: "А якщо я не хворів COVID-19, коли мені можна виходити?". Наприклад, хтось з членів сім'ї захворів, припустимо, 1 листопада, з'явилися перші симптоми, і ви з ним постійно контактуєте. Скільки ця людина буде заразна? Теоретично: максимум 7-8 днів, але наука епідеміологія скаже, що краще перестрахуватися — 10 днів. Отже, ви контактували з хворою людиною аж до 10 листопада, а тепер приплюсуйте 14 днів — максимальний інкубаційний період. Значить, ви можете "йти на волю" 24 листопада. Ось це все доведеться нам вважати", — наголошує лікар.

Також лікар розповів, як і за яких умов можна порушувати режим самоізоляції.

"Але якщо ви запитуєте: "чи можна мені виходити?", то я уточню: а куди ви збираєтеся виходити? Якщо ви зібралися на пробіжку, то вам однозначно можна. Якщо сядете з цією дитиною у свій особистий автомобіль і поїдете погуляти по березі Дніпра, вам однозначно виходити можна і навіть потрібно. Але ви з дитиною сідаєте в ліфт або у вас є свій будинок? Є маса таких уточнюючих питань, від яких залежить алгоритм ваших можливих дій...", — підсумував педіатр.

Нагадаємо, що раніше Комаровський назвав єдиний спосіб уникнути зараження коронавірусом. Експерт зазначив, що зараз немає діючої вакцини, яка б повністю пройшла всі випробування.

Раніше доктор Комаровський розповів, є рознощиком COVID-19 перехворіла при контакті з хворим.

До цього українка розповіла, як у Китаї змогли перемогти коронавірус.