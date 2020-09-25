Комаровський розповів, коли закінчиться пандемія коронавірусу

Доктор Комаровський повідомив українцям, коли закінчиться пандемія коронавірусу у всьому світі. На питання він відповів під час прямого ефіру на своєму YouTube-каналі. За словами заслуженого українського педіатра, це відбудеться к кінцю 2022 року.

"Я був упевнений, що все це скінчиться до 1 травня, а якщо не пощастить, ну до 1 червня нарешті. Всі наші надії на ультрафіолет і відкрите повітря не спрацювали. Ми переоцінили можливість контактної передачі. Ми недооцінили можливість вірусу залишатися в повітрі", - сказав медик.

За словами доктора, прогнозувати зараз розвиток ситуації з інфекцією дуже складно.

"Я не вірю в те, що карантинні обмеження здатні що-небудь кардинально змінити", - вважає Комаровський.

Відсоток інфікованих буде збільшуватися до тих пір, поки 40% населення не матимуть антитіла. В Україні громадян нова хвиля COVID-19 чекає з початку опалювального сезону. Тоді вологість повітря впаде, вірус буде довше зберігатися у приміщеннях, особливо в непровітрюваних.

Комаровський впевнений, все закінчиться тоді, коли 60% населення перехворіє на коронавірус, або коли з'явиться вакцина на ринку.

"Якщо буде вакцина - все закінчиться до кінця 2022 року, якщо її не буде - то скоріше всього теж до кінця 2022 року", - підсумував Комаровський.

Як ми писали раніше, Комаровський повідомив, коли в Україні буде нова хвиля COVID-19.