Комаровський розповів про заїкання у дитини і назвав головні помилки при лікуванні

Доктор Євген Комаровський розповів про таку проблему як заїкання. Цей розлад мови може проявитися у дітей при ряді випадків, а при неправильній реакції батьків і помилках при лікуванні - здатне залишитися і в дорослому віці. Відомий педіатр пояснив, як цього не допустити.
Про це лікар вищої категорії та телеведучий розповів на своєму YouTube-каналі.
Так, зауважує Комаровський, розвиток заїкання виникає тому, що батьки неадекватно відреагували на перші прояви у малюка, і "практично своїми руками зіпсували дитині життя".
Загалом заїкання трапляється приблизно у 1% населення. При цьому заїкаються від 5 до 10% дітей.
"Тобто 7,5% дітей заїкаються, але залишаються такими, хто заїкається, дорослими тільки 1%. Так, у більшості це проходить саме по собі", - зазначає Комаровський.
Лікуванням заїкання займаються фахівці - в Україні логопеди, але в світі прийнято їх називати мовний патолог.
До лікарів слід звертатися у випадках, коли заїкання у дитини триває довше 3-6 місяців, і немає тенденції до покращення. Або ж - одразу, якщо це спадкове.
"У більшості випадків завдання логопеда або мовного патолога не говорити "ходіть до мене кожні два дні", а навчати батьків", - підкреслює Комаровський і додає, що як правило лікування заїкання - це тривалий процес, що вимагає терпіння.
"Діти копіюють поведінку дорослих, ваші інтонації. Якщо ви торохтите і говорите швидко - дитина копіює ваш темп мови, але його особливості не дозволяють йому встигати за вашим темпом мови, і він починає заїкатися. Тобто ви повинні зробити все, щоб дитина копіювала спокійну, повільну мову", - розповів Комаровський.
Педіатр рекомендує триматися подалі від тих медиків, які починають призначати вам якісь ліки та препарати для позбавлення від заїкання, називаючи їх "шарлатанами".
При цьому Комаровський додав, що заїкання може проявлятися у дітей з гіперактивністю, з аутизмом, при стані депресії, при синдромі панічних розладів - і тоді призначають певні препарати (антидепресанти) для лікування саме основного захворювання, яке своєю чергою і підсилює заїкання. Тоді це дійсно може полегшити ситуацію.
Нагадаємо, раніше доктор Комаровський розповів, скільки може тривати кашель після хвороби.
Додамо, перед цим Комаровський розповів, як війна позначиться на психіці українських дітей.