Комаровський розповів, чи не шкідливо грітися кондиціонером у холод

Використання кондиціонера для обігріву кімнати абсолютно не шкідливо, якщо воно несе користь для замерзаючої людини.

Про це на своєму YouTube-каналі повідомив заслужений лікар України та ведучий доктор Комаровський.

"Якщо ви боїтеся включити кондиціонер для обігріву, якщо ви чули, що це може бути якось шкідливо. Послухайте, вам холодно саме зараз. У вас немає інших джерел для обігріву. Так заради Бога! Включайте кондиціонер", - повідомив Комаровський.

Єдине, на що хоче звернути увагу доктор, це нормально працюючий кондиціонер, з почищеними фільтрами.

"Дуже важливо, що б ви знали, що будь-які системи повітря висушують повітря. Тобто, кондиціонер, дуже висушує повітря в приміщенні", - нагадав медик.

Комаровський зазначив, що якщо ви грієтеся кондиціонером - то ви зобов'язані витратитися на гігрометр. Це прилад, який показує вологість повітря в приміщенні.

Вологість в кімнаті повинна бути від 40% до 60%, нагадав доктор. Якщо на гігрометрі показник менше - треба зволожити повітря.

Особливої шкідливості від кондиціонера для обігріву кімнати - немає.