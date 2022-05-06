RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Комаровський розказав, як війна позначиться на психіці українських дітей

Доктор Комаровський розповів про майбутнє дітей після війни (фото: freepik.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Чим загрожує війна моїй дитині в майбутньому? Таке питання ставлять сьогодні собі сотні тисячі батьків.

І дійсно, малеча і підлітки по-різному переживають воєнні дії. Одні постійно сидять у бомбосховищі, інші живуть у більш безпечному місці, але щодня чують сирену, треті виїхали з мамою за кордон, четверті втратили рідних і свій будинок…

Від чого залежить емоційний стан дитини і чому важливо враховувати тривалість впливу стресового фактора, розповів доктор Євген Комаровський у ефірі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

За словами спеціаліста, дуже добре, якщо малюк ходить до дитсадка чи школи та спілкується з тими дітьми, які не знають про жахіття бойових дій.

Лікар-педіатр пояснив, що за таких умов дитина виходить за межі світу, де йде війна.

"Але якою б серйозною не була ситуація, поведінка дітей завжди пов'язана з поведінкою дорослих, які поруч із ними", - сказав Комаровський.

"Якщо дорослі травмовані, перебувають у депресії, якщо життя батьків - це лише телевізор і новини про війну, тоді діти перебувають у цій же парадигмі та не можуть вийти з неї", - додав він.

Комаровський зауважив також, що ситуація з дітьми на війні не є унікальною, світ уже багато разів стикався з подібними проблемами.

Тому в сучасній педагогіці та психології є протоколи допомоги таким дітям.

"Я розумію, що після війни зобов'язаний вчити батьків, як привести дітей у норму. Інше питання, що спочатку потрібно привести в норму маму й тата цих дітей", - підкреслив лікар.

Раніше Комаровський розповів, що робити, якщо вас насильно евакуюють в Росію.

Також відомий педіатр назвав головні правила для дитини при переїзді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский