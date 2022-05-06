Комаровський розказав, як війна позначиться на психіці українських дітей

За словами спеціаліста, дуже добре, якщо малюк ходить до дитсадка чи школи та спілкується з тими дітьми, які не знають про жахіття бойових дій.

Лікар-педіатр пояснив, що за таких умов дитина виходить за межі світу, де йде війна.

"Але якою б серйозною не була ситуація, поведінка дітей завжди пов'язана з поведінкою дорослих, які поруч із ними", - сказав Комаровський.

"Якщо дорослі травмовані, перебувають у депресії, якщо життя батьків - це лише телевізор і новини про війну, тоді діти перебувають у цій же парадигмі та не можуть вийти з неї", - додав він.

Комаровський зауважив також, що ситуація з дітьми на війні не є унікальною, світ уже багато разів стикався з подібними проблемами.

Тому в сучасній педагогіці та психології є протоколи допомоги таким дітям.

"Я розумію, що після війни зобов'язаний вчити батьків, як привести дітей у норму. Інше питання, що спочатку потрібно привести в норму маму й тата цих дітей", - підкреслив лікар.