Комаровський розповів, як відновитися після COVID-19: відбуваються серйозні зміни

Лікар Євген Комаровський розповів про відновлення після коронавірусу. Він каже, що у деяких пацієнтів після виходу з активної фази хвороби може тривати місяцями стан, який можна описати, як "нема здоров'я".

На своїй сторінці YouTube Комаровський розповів що після грипу та інших ГРВІ вже через 1-2 тижні людина відчуває себе добре. Але у випадку з COVID-19 все трохи інакше.

"Зараз виникає такий медичний термін, як "постковід" або "довгий ковід". Наука приходить до того, що коли закінчується етап боротьби імунної системи з вірусом, вірус не розмножується, людина не заразна, але здоров'я немає. Бо виявилося, що за той час, поки вірус розмножувався в організмі, відбулися дуже серйозні зміни. Не тільки з боку легенів, але з боку практично всіх інших внутрішніх органів. І скільки потрібно часу, щоб все це відновилося... На це питання відповіді поки немає", - каже Комаровський.

Річ у тому, що вірус уражає судини, нервову тканину, клітини головного мозку. Виникає ушкодження, загибель клітин, мікрокрововиливи, страждають тканини нирок, печінки, серця і так далі.

За словами лікаря, прояви "постковіда" можна розділити на три групи симптомів:

Більш менш зрозумілі симптоми з боку органів дихання - кашель, задишка, задишка, яка посилюється при фізичному навантаженні, відчуття нестачі повітря. Відчуття слабкості. І це навіть не втома, а абсолютне небажання, неготовність що-небудь робити. Коли просто хочеться лежати і ні на що немає сил. Причому ці проблеми є часто причиною соціальних конфліктів і нерозуміння з боку оточення. Психічні розлади, порушення сну, пам'яті, неможливість вибудувати логічні ланцюжки і інші ментальні порушення.

Лікар нагадав, що треба чітко розуміти: коронавірус вражає не тільки органи дихання, він вражає судини і нервову систему. І відновлюватися ці системи можуть місяцями. А чарівної таблетки від таких наслідків немає.

Комаровський звернувся насамперед до родичів тих людей, що перенесли коронавірус, попросивши їх бути максимально уважними та делікатними. Адже психічні розлади після важкого COVID-19 бувають у 2/3 хворих, а у 20% з них виникають суїцидальні думки. У таких випадках необхідна консультація фахівців.

Щоб відновити органи дихання, потрібно підтримувати оптимальні параметри температури та вологості повітря в приміщенні і більше часу проводити на свіжому повітрі. Можна вдаватися до дихальної гімнастики.

Сядьте в крісло і подивіться на двері, стежачи поглядом за їх сторонами - робіть вдих на "довгій" частини дверей і видих - на "короткій", і так - по периметру дверей. Повинен виходити довгий вдих і короткий видих. Це потрібно робити після п'яти хвилин тричі на день, але робити це потрібно в прохолодній і вологій кімнаті.

Фізичні навантаження, попри слабкість, виключати не можна. Пройдіться, присядьте, поверніться і так далі, навіть якщо цього не хочеться.

Стояти в планці не треба, а от ходити, їздити на велосипеді - добре не тільки для м'язів, але і для нервової системи. Протягом одного дня необхідне аеробне навантаження - це 30 хвилин, які можна розбити на шість етапів по 5 хвилин.

Найважче, каже Комаровський, це психічні розлади. Тут дуже важливо бути впевненим, що це "постковід", щоб не сплутати з такими тяжкими порушеннями, як гіпертонічний криз, інсульт і так далі. При будь-яких сумнівах слід звернутися до лікаря.

Щоб відновити нервову систему, потрібні знову таки фізичні навантаження, бажано, щоб при таких заходах людині доводилося орієнтуватися в просторі і місцевості.

Якщо у людини є розлади пам'яті, здорового глузду, мислення, потрібно придумувати собі завдання. Наприклад, написати 60 слів на букву "А", вивчити вірш, допомогти дитині виконати домашнє завдання.

Комаровський розповів, як відновитися після коронавірусу (відео: YouTube/Доктор Комаровський)

Раніше вчені розповіли, що коронавірус має расові відмінності, тому люди з деяких етнічних груп більш схильні до хвороби.