Комаровський розповів, як виховати "якісну" дитину

Євген Комаровський розповів, що таке "якість" дітей з точки зору економічної термінології. А також про те, як пов'язаний з цим поняттям лауреат Нобелівської премії Гері Беккер. Відповідний пост опублікований в соціальній мережі Instagram.

"Давайте поговоримо про якість дитини. Це словосполучення має інше трактування. Не ту, яка в голові обивателя. Цей термін запропонував Гері Беккер - лауреат Нобелівської премії у сфері економіки", - зазначив Коморовський.

Якість дитини - це еквівалент коштів, які вкладені в його здоров'я та освіту. Тобто, вкладаючи гроші в спосіб життя, освіту та здоров'я, ми отримуємо дітей "високої" якості. Не вкладаючи - навпаки.

"Зауважте, мова йде про доцільність витрат, причому під витратами засобів мається на увазі час дорослих. І ось зараз, коли час дорослих дуже цінується, коли в одиницю часу заробляють досить багато, люди не готові мати багато дітей і витрачати на них багато часу", - прокоментував доктор.

За словами експерта, саме це є основною причиною по якій зменшується народжуваність. І це ні добре, ні погано. Адже дитину дійсно доцільно заводити на тому життєвому етапі, де ти впевнений, що зможеш надати не тільки матеріальні блага, але й не пошкодуєш свого часу і уваги.

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