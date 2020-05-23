ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комаровський розповів, чи варто довіряти експрес-тестам на коронавірус

STYLERКоронавірус    23.05.2020 - 14:20
Комаровський розповів, чи варто довіряти експрес-тестам на коронавірус
Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський поділився важливими рекомендаціями

Євген Комаровський розповів нові факти про коронавірус, а також повідомив, чи має сенс довіряти експрес-тестам на COVID-19. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі.

На думку лікаря, є реальні фактори, які впливають на чутливість тесту. Перш за все, його якість. Також важливим моментом є правильність забору матеріалу.

"Коли ми беремо кров, то тут жодних проблем немає, як правило. А ось коли ми беремо мазок, то далеко не завжди вдається правильно провести дану процедуру. Є тести, які дуже чутливі", - зазначив доктор.

В мазок повинні потрапити клітини епітелію. Оскільки мазок треба взяти дуже глибоко, то тампон фактично дряпає слизову оболонку. А якщо вам не було боляче - то і належного ефекту бути не може.

"Далі ми повинні розуміти якість самого тесту. На жаль, зараз величезна кількість тест-систем, які всі навколо почали робити, суцільне шарлатанство. Нас везуть, ми довіряємо і, керуючись негативним тестом, приймаємо рішення. Тому тут залишається сподіватися на те, що державні інститути будуть контролювати вироблені чи закуповувані тести", - заявив Коморовський.

Комаровський расскказал про эксперс - тестах

Нагадаємо, що в Україні виготовили першу партію експрес-тестів на коронавірус в березні 2020. Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Ми писали, що мер Києва Віталій Кличко повідомив , що проводити тести на коронавірус можна вдома. Тепер потреби у відвідуванні лікарень немає.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Комаровский
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся