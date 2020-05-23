Комаровський розповів, чи варто довіряти експрес-тестам на коронавірус

Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський поділився важливими рекомендаціями

Євген Комаровський розповів нові факти про коронавірус, а також повідомив, чи має сенс довіряти експрес-тестам на COVID-19. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі.

На думку лікаря, є реальні фактори, які впливають на чутливість тесту. Перш за все, його якість. Також важливим моментом є правильність забору матеріалу.

"Коли ми беремо кров, то тут жодних проблем немає, як правило. А ось коли ми беремо мазок, то далеко не завжди вдається правильно провести дану процедуру. Є тести, які дуже чутливі", - зазначив доктор.

В мазок повинні потрапити клітини епітелію. Оскільки мазок треба взяти дуже глибоко, то тампон фактично дряпає слизову оболонку. А якщо вам не було боляче - то і належного ефекту бути не може.

"Далі ми повинні розуміти якість самого тесту. На жаль, зараз величезна кількість тест-систем, які всі навколо почали робити, суцільне шарлатанство. Нас везуть, ми довіряємо і, керуючись негативним тестом, приймаємо рішення. Тому тут залишається сподіватися на те, що державні інститути будуть контролювати вироблені чи закуповувані тести", - заявив Коморовський.

Комаровський расскказал про эксперс - тестах

Нагадаємо, що в Україні виготовили першу партію експрес-тестів на коронавірус в березні 2020. Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Ми писали, що мер Києва Віталій Кличко повідомив , що проводити тести на коронавірус можна вдома. Тепер потреби у відвідуванні лікарень немає.

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Автор: Дарина Яновська