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Комаровський розповів, як одразу визначити Омікрон: дві головні ознаки

Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів про новий штам коронавірусу Омікрон і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його.

Про це заслужений педіатр повідав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Головні симптоми Омікрону

Сильний біль в горлі й слабкість на самому початку хвороби є "принциповими" симптомами штаму коронавірусу, заявив лікар.

"Саме у Омікрону є два принципових симптоми, що відрізняють цей штам від Дельти та інших видів ковіду - це дуже сильна слабкість і дуже сильний біль в горлі", - повідомив заслужений лікар.

Комаровський повідомив, що при цьому різновиді коронавірусу слабкість виникає на початку хвороби, а при захворюванні дельтою або іншими штамами – тільки з часом, а не в перші дні хвороби.

"Другий симптом - дуже часті скарги на болі в горлі, щоб було боляче ковтати, такого за симптоматикою ковіду раніше не помічали. Принаймні, цей симптом виникав в одиничних випадках, а при Омікрон і– відразу ж", - додав Комаровський.

Які ще симптоми Омікрону

  • підвищення температури тіла вище 37,5 °C

  • кашель, сухий або з мізерною мокротою

  • задишка

  • втома

  • відчуття тяжкості в грудній клітці

Яка смертність від Омікрону

Новий звіт від CDC показує, що Омікрон-хвиля в середньому спричиняє 9 смертей на 1000 випадків захворювань, тоді як під час Дельта-хвилі вмирали в середньому 13 осіб з 1000 інфікованих

Як ми раніше писали, лікар розповіла, які ліки від COVID мають бути у вашій аптечці.

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Доктор Комаровский