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Комаровський розповів, як зберегти психічне здоров'я під час COVID-19

Автор: Дарья Русина

Комаровський поділився цікавими рекомендаціями

Євген Комаровський поділився порадами, які можуть допомогти тим, хто відчуває сильний вплив на своє психічне здоров'я у зв'язку з розширенням коронавірусної інфекції. Про це лікар повідомив на своєму YouTube-акаунті.

"Все більше і більше інформації про те, що коронавірус дуже сильно впливає на психічне здоров'я. Звідси й поради щодо невідкладної психіатричної та психологічної допомоги. Якщо вже зовсім відчуваєте, що несила, якщо дуже страшно, якщо наслухалися телевізорів і готові кидатися на людей, то треба здійснити п'ять дій з невідкладної допомоги", - повідомив доктор.

Для початку Комаровський рекомендує умити обличчя холодною водою, а ще краще - опустити його в ємність з холодною водою на 15-30 секунд. Далі спробуйте змінити ритм дихання.

"Просто думайте про те, як ви дихаєте. Подихайте частіше, подихайте рідше, але головне - думайте про дихання та змінюйте його ритм", - прокоментував лікар.

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Ще є такий варіант: упріться п'ятами в підлогу та аналізуйте свої думки і почуття. Це допоможе відсіяти все непотрібне. Зрозуміти, які думки тягнуть вас вниз та відмовитися від них.

Також, щоб заспокоїти нерви, можна взяти трубочку і подихати через неї хоча б хвилину. При цьому, не варто забувати про музику. Правильна музика не тільки допоможе відчути розслаблення, але й може благотворно вплинути на працездатність мозку.

Нагадаємо, що Комаровський розповів, до якого віку і чому дитину не можна виносити на вулицю.

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