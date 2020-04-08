Комаровський розповів, що зможе перемогти коронавірус

Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися, і багато епідеміологів впевнені, що ніякі заходи не зможуть уберегти людей від пандемії. Єдиним, на думку ряду фахівців, є вироблення колективного імунітету проти COVID-19.

Доктор Комаровський відповів на хвилююче українців питання: "Що таке колективний імунітет?"

Лікар навів приклад вірусу віспи, яка зникла після обов'язкової тотальної вакцинації, адже вірус може розмножуватися тільки в організмі людини. Те ж саме може статися і з коронавірусом штаму SARS-CoV-2, впевнений педіатр.

"Якщо в людському товаристві 95% стійкі до конкретної інфекції, то циркуляція збудника припиняється. Ну просто тому що за теорією ймовірності, коли у вас є інфекція, лише 1 з 20 може стати джерелом цього вірусу і передавати його далі. І тоді інфекція зупиняється", - заявив Комаровський у своєму блозі YouTube.

Педіатр каже, що рано чи пізно з коронавірусом доведеться зустрітися всім. Тільки після цього вірус перестане циркулювати, тобто передаватися від людини до людини.

"Колективний імунітет - це коли більшість народу має захист від збудника, який може жити всередині цього народу", - резюмував Комаровський.

Раніше ми писали, що лікарі з Польщі зробили заяву про прорив в розробці ліків від коронавіруса.