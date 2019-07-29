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Комаровський розповів, скільки часу дитина може "сидіти" в гаджетах


Доктором Комаровський вважає, що дитина повинна проводити з гаджетами не більше двох годин в день

Доктор Комаровський, який є відомим українським педіатром, повідомив, скільки екранного часу допустимо для дитини в день. Про це експерт розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Загальна кількість екранного часу повинна бути обмежена максимум двома годинами. Це на сьогодні стандартна норма", - заявив лікар.

Протягом всього дня дитина може дивитися мультфільми, грати в планшеті або мобільному телефоні не більше двох годин, а краще цей час присвятити іграми з татом і мамою.

"Ти знаєш, що таке 2 години? Відмінно. Ось протягом дня дивитися на екран, телевізор, і мультики, і телефон можна 2 години. Решту часу треба дивитися на маму і тата. Мама сказала, що не треба дивитися мультики, вона викине все телевізори, сказала, що буде сама читати тобі казки, гуляти з ранку до ночі, співати пісні, тато буде займатися з тобою спортом. Уявляєш, як здорово? Кому потрібен цей мобільний телефон? Навіщо потрібні мультики, коли є нормальні мама і тато? Правда?" - сказав на відео Комаровський.

Як ми раніше писали, доктор Комаровський розповів про чотирьох правилах догляду за дитиною під час його хвороби. Про це іменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

Також ми писали про те, що Комаровський розповів, як правильно піклуватися про чутливої шкіри немовлят, щоб запобігти її пересихання.

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