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Комаровський розповів, скільки води потрібно випивати дорослим і дітям щодня

Фото: Комаровський розксазав, скільки води пити в день (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Всі ми знаємо, що вода - необхідна організму. Скільки ж її потрібно пити?

На це питання дав відповідь заслужений педіатр Євген Комаровський.

Скільки повинні пити ви і ваші діти щодня

  • Матері-годувальниці повинні випивати 13 чашок води, тобто 3 літри.
  • Чоловіки від 19 років також повинні вживати 12-13 чашок води, приблизно 3 літри.
  • Підліткам від 14 до 18 років необхідно пити 11 чашок води, тобто 2,6 літра.
  • Норма для вагітних - 10 чашок, тобто 2,4 літри.
  • Жінки старші 19 років повинні пити 9 чашок води, що дорівнює 2,2 літра.
  • Дівчатка від 14 до 18 років - 8 чашок, тобто 1,9 літра.
  • Хлопчики від 9 до 13 років повинні пити 8 чашок, тобто 1,9 літра.
  • Дівчатка від 9 до 13 років - 7 чашок, 1,7 літра.
  • Діти у віці від 4 до 8 років щодня повинні випивати 6 чашок, 1,4 літра.
  • Дітям від 1 до 4 років необхідно 4, 5 чашки, тобто 1 літр води.

Відзначимо, що в коментарях користувачі обурилися, що доросла людина повинна випивати 3 літри води, багато хто вважає, що змушувати себе не потрібно.

Також деякі підписники написали Комаровському, що потрібно пити коли хочеться, а не коли треба.

Як ми раніше писали, Комаровський пояснив, як не купити" шарлатанські " ліки.

Також читайте, Комаровський назвав біль у животі, при якій терміново потрібно до лікаря.

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Доктор Комаровский