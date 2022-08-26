Комаровський розповів, скільки води потрібно випивати дорослим і дітям щодня

Всі ми знаємо, що вода - необхідна організму. Скільки ж її потрібно пити?

Скільки повинні пити ви і ваші діти щодня

Матері-годувальниці повинні випивати 13 чашок води, тобто 3 літри.

Чоловіки від 19 років також повинні вживати 12-13 чашок води, приблизно 3 літри.

Підліткам від 14 до 18 років необхідно пити 11 чашок води, тобто 2,6 літра.

Норма для вагітних - 10 чашок, тобто 2,4 літри.

Жінки старші 19 років повинні пити 9 чашок води, що дорівнює 2,2 літра.

Дівчатка від 14 до 18 років - 8 чашок, тобто 1,9 літра.

Хлопчики від 9 до 13 років повинні пити 8 чашок, тобто 1,9 літра.

Дівчатка від 9 до 13 років - 7 чашок, 1,7 літра.

Діти у віці від 4 до 8 років щодня повинні випивати 6 чашок, 1,4 літра.

Дітям від 1 до 4 років необхідно 4, 5 чашки, тобто 1 літр води.

Відзначимо, що в коментарях користувачі обурилися, що доросла людина повинна випивати 3 літри води, багато хто вважає, що змушувати себе не потрібно.

Також деякі підписники написали Комаровському, що потрібно пити коли хочеться, а не коли треба.