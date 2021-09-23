Комаровський розповів, скільки українців мають антитіла до COVID-19

Близько половини українців вже мають антитіла до коронавірусу. Також не варто забувати про 10 мільйонів вакцинованих громадян.
Про це повідомив на каналі "Україна 24" заслужений український педіатр Євген Комаровський.
На думку медика, через півроку-рік у всіх громадян вже будуть антитіла до COVID-19.
"У нас як мінімум 40-45 відсотків населення України, мабуть, має вже антитіла, плюс вакцинація 10 млн осіб, плюс якщо ми будемо продовжувати вакцинацію, врешті-решт, точно через півроку-рік прийдемо до того, що у кожного громадянина будуть антитіла. Тому зараз треба не угробити економіку, не угробити дітей без освіти, не втратити те, що є - лікарів, вчителів... треба просто вкладати гроші в допомогу", - зазначив медик.
Комаровський також нагадав, що в Україні вікова категорія 70+ (найбільш вразливі від коронавірусу) активно не хоче вакцинуватися.
А ось люди від 20 до 35 років активно вакцинуються та хочуть захиститися.
Лікар впевнений, що пенсіонерів слід заохочувати йти на щеплення матеріально. Наприклад, можна виділити "винагороду" у розмірі 5 тисяч гривень, якщо пенсіонер отримає обидві дози вакцини від коронавірусу.
Як ми раніше писали, Комаровський чітко відповів, чи захистить щеплення від штаму "Дельта".