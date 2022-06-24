Комаровський розповів про симптоми сонячних опіків і як їх уникнути

Літо - це час активного і відкритого сонця, під яким легко можна отримати опіки. Такого поняття, як безпечний загар взагалі не існує. На думку медиків, ці поняття не можуть стояти поруч, адже засмага - це зовсім не про здоров'я.
Доктор Комаровський розповів, що таке сонячні опіки і назвав їх симптоми.
Відео з поясненнями опубліковано в Instagram медика.
Що таке сонячний опік
У більшості випадків сонячний опік являє собою опік першого ступеня, що характеризується значною площею. На окремих ділянках шкіри можливі опіки другого ступеня.
Симптоми сонячного опіку
почервоніння;
болючість;
підвищена чутливість;
набряклість;
міхур.
підвищення температури тіла;
нудота, блювання.
Як діяти, якщо у вас сонячний опік
Максимально обмежте контакт з сонячними променями;
Прийміть прохолодний душ або ванну;
Одягніть просторий м'який одяг;
Застосовуйте ліки місцевої дії (аерозолі, гелі, лосьйони, креми), що володіють протизапальним, ранозагоювальним, знеболюючим і зволожуючим ефектом;
Багато пийте.
Головні правила перебування на сонці
Не пускайте дітей на сонце в період його максимальної сонячної активності — з 10.00 до 16.00.
Користуйтеся сонцезахисними кремами (і в тіні теж), наносьте їх на шкіру завчасно (за 20-30 хвилин до виходу з приміщення), повторюйте застосування після купання.
Подбайте про одяг, який захищає тіло й обличчя від впливу сонячних променів.
На сонці особливо вразливі блакитноокі, світлошкірі, світловолосі і руді.