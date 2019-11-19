Комаровський розповів про симптоми глистів у дитини

Доктор Комаровський зруйнував черговий міф
Доктор Комаровський розповів про те, як визначити глисти у дитини, а також про те, чи існують зовнішні симптоми, за якими можна припустити наявність у малюка паразитів. Про це іменитий педіатр повідомив на своєму особистому сайті.
На думку Євгена Комаровського, існує три способи визначення глистів:
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Комаровський розповів, як визначити глисти у дитини (фото: cleanmyspace.com)
Висловився педіатр і про зовнішні симптоми, за якими можна діагностувати глисти. На думку Комаровського, ніяких достовірних на 100% симптомів, накшталт скрежету зубів, що дозволяють виявити глистів іншими способами, не існує.