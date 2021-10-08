Комаровський розповів про ризик інсульту після 30 років: як його уникнути

"Ви повинні розуміти, що аналізів для попередження інсульту немає, але медична наука чітко знає фактори ризику, які збільшують можливість інсульту", - розповів Комаровський.

За словами Комаровського, потрібно думати не про аналізи, а про інші речі.

"У вашому житті не повинно бути пияцтва, куріння, дуже потужний фактор - ожиріння, зайва вага, обмеження фізичної активності", - сказав медик.

Всі перераховані фактори збільшують рис інсульту в молодому віці.

Доктор підкреслив, що ви також повинні контролювати артеріальний тиск і рівень цукру в крові.