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Комаровський розповів, коли дитині потрібно викликати швидку: саме не минеться!

Автор: Світлана Мащенко

Доктор Комаровський розповів, в яких випадках потрібно звертатися за медичною допомогою для дитини, а не списувати нездужання малюка на прорізування зубів, як робить багато хто з батьків.

Про це відомий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

За словами лікаря, прорізування зубів ніколи не робить дитину по-справжньому хворою.

Якщо малюкові дійсно погано, на зуби списувати це не варто.

"Потрібен реальний лікар, реальний діагноз і, відповідно, реальна допомога, а не терпляче очікування появи зубів", - попереджає Комаровський.

Педіатр перерахував типові ознаки прорізування зубів:

  • примхливість,
  • занепокоєння,
  • порушення сну,
  • помірне зниження апетиту,
  • може підвищитися температура тіла.

Якщо ж виникають такі симптоми, як висока температура, відмова від їжі, сильний пронос, зневоднення, сонливість, утруднене дихання - це вже привід звертатися за допомогою.

"Все це може статися в той час, коли прорізаються зуби, та тільки не прорізування зубів викликає ці симптоми!" - резюмував лікар.

Раніше доктор Комаровський попередив батьків про небезпечні речі в будинку, закликавши прибрати їх подалі.

Також педіатр розповів, при якому болю в животі потрібно терміново бігти до лікаря.

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Доктор Комаровский