Комаровський розповів, коли дитині потрібно викликати швидку: саме не минеться!

За словами лікаря, прорізування зубів ніколи не робить дитину по-справжньому хворою.

Якщо малюкові дійсно погано, на зуби списувати це не варто.

"Потрібен реальний лікар, реальний діагноз і, відповідно, реальна допомога, а не терпляче очікування появи зубів", - попереджає Комаровський.

Педіатр перерахував типові ознаки прорізування зубів:

примхливість,

занепокоєння,

порушення сну,

помірне зниження апетиту,

може підвищитися температура тіла.

Якщо ж виникають такі симптоми, як висока температура, відмова від їжі, сильний пронос, зневоднення, сонливість, утруднене дихання - це вже привід звертатися за допомогою.

"Все це може статися в той час, коли прорізаються зуби, та тільки не прорізування зубів викликає ці симптоми!" - резюмував лікар.