Комаровський розповів, як перевірити зір у домашніх умовах

Комаровський поділився фактами про бінокулярний зір
Доктор Комаровський поділився з підписниками цінними порадами щодо бінокулярного зору. А також повідомив як перевіритися вдома, не вдаючись до допомоги лікаря. Відповідну публікацію експерт опублікував у Instagram.
"Всім відомо з шкільного курсу біології, що людина дивиться очима, але бачить корою головного мозку. Іншими словами, зображення, які потрапляють на центральну частину сітківки очного яблука, обробляються в зорових центрах головного мозку і, вже потім, сприймаються людиною як конкретні зображення (картинки). Здатність формувати єдиний зоровий образ з зображень двох очей, називається бінокулярний зір", - зазначено в повідомленні.
За словами доктора Комаровского, бінокулярний зір дозволяє оцінити стан предмета або предметів один відносно одного, розширює поле зору і збільшує гостроту зору. Перевірити його наявність можна в домашніх умовах, для цього Комаровський пропонує пройти кілька тестів:
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