Комаровський розповів про ознаки готовності дитини до школи

Доктор Комаровський - популярний український педіатр розповів, як зрозуміти, чи готова дитина до школи. За словами лікаря, для 6-7-річної дитини перехід від ігрової діяльності до навчальної дуже складний, і суттєво на успішність цього процесу впливають мотиви і фізіологічна готовність дитини. Дошкільник стає школярем, здійснюється перехід на новий соціальний статус. Про це повідомляється на сайті медика.

Якість навчальної діяльності буде залежати від того, наскільки були сформовані наступні ознаки — функціональний стан організму, навички та вміння в дошкільному періоді:

• хороший фізичний стан дитини;

• розвинений фізичний слух;

• нормальне функціонування ЦНС;

• розвинена загальна і дрібна моторика;

• володіння знаннями та уявленнями про навколишній світ (простір, час, рахункові операції);

• довільна увага, опосередковане запам'ятовування, вміння слухати;

• активність, бажання вчитися, інтерес до знань, допитливість;

• комунікативна діяльність, готовність до співробітництва, взаємодопомоги.

Складові мовленнєвої готовності до школи:

Звукова сторона мови.

Дитина повинна володіти правильною, чіткою вимовою звуків всіх фонетичних груп.

Сформованість фонематических процесів.

Це вміння чути і розрізняти, диференціювати звуки рідної мови. В нормі до чотирьох років дитина повинна розрізняти всі звуки, має бути сформовано фонематичні сприйняття.

Готовність до звукобуквенного аналізу і синтезу:

вміння чути і виділяти звуки в слові;

чути і виділяти перший і останній звуки в слові;

вміння визначати місце звуку в слові;

розрізняти і називати слова з певним звуком;

ділити слова на склади;

складати слова із складів;

називати звуки в слові по порядку.

Сформованість лексико-граматичного ладу мовлення:

словник дитини повинен становити близько 3500 слів. Дошкільник повинен уміти класифікувати і узагальнювати предмети за групами (транспорт, одяг, посуд і т. д.). Активно використовувати у своїй промові антоніми, синоніми, а також різні частини мови (іменники, прикметники, дієслова, прийменники та ін);

до семи років дитина повинна вміти користуватися різними способами словотворення і словозміни (пиріг з яблук - яблучний, чашка - чашечка...);

узгоджувати іменники і прикметники (червоне плаття, червоний автомобіль, ласкаве сонце, ласкава мама), правильно вживати відносні і присвійні прикметники (заячі вуха, лисячий хвіст...);

вміти утворювати і використовувати у мовленні слова зі значенням однини і множини;

вміти правильно будувати прості речення, бачити зв'язок слів у реченнях.

Ілюстративне фото (lib.komarovskiy.net)

5. Зв'язкова мова:

вміти послідовно, зв'язно, чітко і точно формулювати основну думку висловлювання;

володіти навиком повного і короткого переказу, використовувати в пропозиціях і другорядні однорідні члени;

складати пропозиції за опорними словами і картинками;

самостійно складати розповідь-опис, розповідь по картині, з особистого досвіду)

Як ми раніше писали, Євген Комаровський, який нерідко дає важливі поради батькам стосовно догляду за дітьми, розповів, чим небезпечні соціальні мережі і як мінімізувати даний ризик.

До речі, Комаровський відповів на важливе питання про хворобу дитини.