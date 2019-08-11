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Комаровський розповів про ознаки готовності дитини до школи

STYLERЖиття    11.08.2019 - 21:31
Комаровський розповів про ознаки готовності дитини до школи
Фото: Доктор Комаровський (РБК-Україна)

Доктор Комаровський дав поради батькам, як зрозуміти, чи готова їх дитина піти у навчальний заклад

Доктор Комаровський - популярний український педіатр розповів, як зрозуміти, чи готова дитина до школи. За словами лікаря, для 6-7-річної дитини перехід від ігрової діяльності до навчальної дуже складний, і суттєво на успішність цього процесу впливають мотиви і фізіологічна готовність дитини. Дошкільник стає школярем, здійснюється перехід на новий соціальний статус. Про це повідомляється на сайті медика.

Якість навчальної діяльності буде залежати від того, наскільки були сформовані наступні ознаки — функціональний стан організму, навички та вміння в дошкільному періоді:

• хороший фізичний стан дитини;
• розвинений фізичний слух;
• нормальне функціонування ЦНС;
• розвинена загальна і дрібна моторика;
• володіння знаннями та уявленнями про навколишній світ (простір, час, рахункові операції);
• довільна увага, опосередковане запам'ятовування, вміння слухати;
• активність, бажання вчитися, інтерес до знань, допитливість;
• комунікативна діяльність, готовність до співробітництва, взаємодопомоги.

Складові мовленнєвої готовності до школи:

  1. Звукова сторона мови.

Дитина повинна володіти правильною, чіткою вимовою звуків всіх фонетичних груп.

  1. Сформованість фонематических процесів.

Це вміння чути і розрізняти, диференціювати звуки рідної мови. В нормі до чотирьох років дитина повинна розрізняти всі звуки, має бути сформовано фонематичні сприйняття.

  1. Готовність до звукобуквенного аналізу і синтезу:
  • вміння чути і виділяти звуки в слові;
  • чути і виділяти перший і останній звуки в слові;
  • вміння визначати місце звуку в слові;
  • розрізняти і називати слова з певним звуком;
  • ділити слова на склади;
  • складати слова із складів;
  • називати звуки в слові по порядку.
  1. Сформованість лексико-граматичного ладу мовлення:
  • словник дитини повинен становити близько 3500 слів. Дошкільник повинен уміти класифікувати і узагальнювати предмети за групами (транспорт, одяг, посуд і т. д.). Активно використовувати у своїй промові антоніми, синоніми, а також різні частини мови (іменники, прикметники, дієслова, прийменники та ін);
  • до семи років дитина повинна вміти користуватися різними способами словотворення і словозміни (пиріг з яблук - яблучний, чашка - чашечка...);
  • узгоджувати іменники і прикметники (червоне плаття, червоний автомобіль, ласкаве сонце, ласкава мама), правильно вживати відносні і присвійні прикметники (заячі вуха, лисячий хвіст...);
  • вміти утворювати і використовувати у мовленні слова зі значенням однини і множини;
  • вміти правильно будувати прості речення, бачити зв'язок слів у реченнях.

Комаровський розповів про ознаки готовності дитини до школиІлюстративне фото (lib.komarovskiy.net)

5. Зв'язкова мова:

  • вміти послідовно, зв'язно, чітко і точно формулювати основну думку висловлювання;
  • володіти навиком повного і короткого переказу, використовувати в пропозиціях і другорядні однорідні члени;
  • складати пропозиції за опорними словами і картинками;
  • самостійно складати розповідь-опис, розповідь по картині, з особистого досвіду)

Як ми раніше писали, Євген Комаровський, який нерідко дає важливі поради батькам стосовно догляду за дітьми, розповів, чим небезпечні соціальні мережі і як мінімізувати даний ризик.

До речі, Комаровський відповів на важливе питання про хворобу дитини.

Наукового підтвердження немає: Комаровський відповів на важливе питання про сказ Я дуже прошу вас: Комаровський звернувся до батьків
Новини України Доктор Комаровский
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