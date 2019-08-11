Комаровський розповів про ознаки готовності дитини до школи

Доктор Комаровський дав поради батькам, як зрозуміти, чи готова їх дитина піти у навчальний заклад
Доктор Комаровський - популярний український педіатр розповів, як зрозуміти, чи готова дитина до школи. За словами лікаря, для 6-7-річної дитини перехід від ігрової діяльності до навчальної дуже складний, і суттєво на успішність цього процесу впливають мотиви і фізіологічна готовність дитини. Дошкільник стає школярем, здійснюється перехід на новий соціальний статус. Про це повідомляється на сайті медика.
Якість навчальної діяльності буде залежати від того, наскільки були сформовані наступні ознаки — функціональний стан організму, навички та вміння в дошкільному періоді:
• хороший фізичний стан дитини;
• розвинений фізичний слух;
• нормальне функціонування ЦНС;
• розвинена загальна і дрібна моторика;
• володіння знаннями та уявленнями про навколишній світ (простір, час, рахункові операції);
• довільна увага, опосередковане запам'ятовування, вміння слухати;
• активність, бажання вчитися, інтерес до знань, допитливість;
• комунікативна діяльність, готовність до співробітництва, взаємодопомоги.
Дитина повинна володіти правильною, чіткою вимовою звуків всіх фонетичних груп.
Це вміння чути і розрізняти, диференціювати звуки рідної мови. В нормі до чотирьох років дитина повинна розрізняти всі звуки, має бути сформовано фонематичні сприйняття.
Ілюстративне фото (lib.komarovskiy.net)
5. Зв'язкова мова:
Як ми раніше писали, Євген Комаровський, який нерідко дає важливі поради батькам стосовно догляду за дітьми, розповів, чим небезпечні соціальні мережі і як мінімізувати даний ризик.
До речі, Комаровський відповів на важливе питання про хворобу дитини.