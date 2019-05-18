Комаровський розповів, як правильно виховувати дитину

Доктор Комаровський розповів, як потрібно карати дитину, щоб його добре виховати. Педіатр вважає, що дитина повинна нести відповідальність за свої вчинки і розуміти, що, відмовляючись від чогось, вона це втрачає. Про це він розповів у своєму блозі YouTube.

Комаровський почав з неправильною і дуже поширеної моделі виховання дитини.

"Справді, багато варіантів покарань. Найпростіший варіант покарання, ось зараз все зрозумієте мене, - це дитина повинна бачити, до чого приводять її неправильні вчинки. Ось дивіться, ситуація - класика нашої країни. Я це бачу кожен божий день. Уявіть собі: ліжечко, в ліжечку стоїть дитина віком 8 місяців і смокче печиво. Я вже не кажу про те, що смоктати печиво не треба, гаразд, вона його смокче. І ось вона смокче це печиво, потім бере печиво і кидає його на підлогу. Так? І після того, як це печиво впало, що вона робить? Вона кричить. І тут же підбігає мама, бере печиво або приносить наступне, вкладає в руку, вона продовжує його смоктати. Через хвилину вона його кидає, вискакує мама. В результаті у нас є черговий у будинку по підніманню печива. Це може бути не тільки печиво, дитина сидить в ліжечку, викидає з нього м'ячик, а там хтось, дідусь, як дресирована собака носиться і приносить цей м'яч. Це у них називається виховання таке: лише б мовчав", - зазначив доктор Комаровський.

Він також закцентував увагу на тому, що дитина повинна звикнути до наслідків своєї поведінки.

"Печиво зникає і в друг раз: знову печиво. Розумієте? Тобто дитина не бачить причинно-наслідкового зв'язку своїм вчинкам. Дитину треба в 7 місяців навчити, що якщо ти щось викинув, то у тебе цього не буде. Тобто, якщо дитина викинула печиво – все, хлопці, таке печиво вона отримає на наступний день, не раніше. Це принципово важливо, щоб ми завжди це робили. Якщо дитина відмовляється від їжі, що має з їжею статися? Вона повинна зникнути! А у нас що відбувається? У нас не їжа зникає, у нас з'являються ті, хто можуть дитину краще нагодувати", - зауважив педіатр.

Комаровський зізнався, що в сучасних батьків існує ще одна проблема.

"Я вам чесно скажу, в цьому плані з вихованням взагалі величезні проблеми. Я недавно побачив на одному з батьківських форумів таке спілкування. Виявляється, якісь чергові вчені з'ясували, що якщо тарілка красиво оздоблена, то дитина з'їдає на 30% їжі більше. І тисячі мам обговорюють: як це класно, понакупаем розмальовані тарілки. Тобто для всіх нас засунути в дитину на 30% їжі більше – це що? Це мрія. Тому що у нас такі уявлення про те, що таке добре і що таке погано. Любов – це нагодувати дитину безпечним і тоді, коли вона голодна. Ось це наше завдання. Але якщо дитина не хоче, ми її покарали. У неї зникла їжа. Розумієте, вона хоче, щоб його годувала мама, хоча вона чудово може їсти сама", - додав доктор.

Комаровський розповів, як карати дитину (відео: youtube.com)

"Ще що неправильно дуже часто: позбавлення вечірніх мультиків. Тобто - часто-густо злочин або неправильна поведінка скоєні вранці, а покарання буде ввечері. І поки справа дійде до вечірніх мультиків, вже ніхто не пам'ятає, що я такого зробив, за що мене так покарали. Тобто ось ці нюанси, на них теж потрібно звертати увагу", - помітив доктор.

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