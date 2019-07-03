Комаровський розповів, як правильно доглядати за шкірою немовлят

Доктор Комаровський дав батькам кілька важливих порад
Доктор Комаровський розповів про те, як правильно піклуватися про чутливу шкіру немовлят, щоб запобігти її пересиханню. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.
За словами Євгена Комаровського, пом'якшити ніжну дитячу шкіру, яка швидко втрачає вологу, допоможуть спеціальні засоби під назвою емоленти (емоллієнти). Вони стануть відмінними помічниками батьків, що піклуються про здорову шкіру малюка.
Найвідоміші з емолентів - це недорогі і відомі кожній людині вазелін або рослинне масло.
Комаровський розповів про засоби для зволоження шкіри дітей (фото: pixabay.com)
Педіатр дав кілька слушних порад щодо правильного застосування емолентів: ⠀
Комаровський розповів про засоби для зволоження шкіри дітей (фото: pexels.com)
До речі, раніше доктор Комаровський розповів про необхідність йоду для зростаючого дитячого організму.
Раніше педіатр також поділився порадою для тих батьків, чиї однорічні діти страждають від відсутності апетиту і категорично відмовляються самостійно їсти.
Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.