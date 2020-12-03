Комаровський розповів, як правильно лежати при COVID-19: стає набагато легше

Євген Комаровський (фото: facebook.com/uakomar)

Доктор Комаровський розповів про незвичайний спосіб полегшити перебіг коронавірусу, коли хвороба протікає у важкій або середньотяжкій формі.

Відомий український лікар на своєму каналі YouTube поділився методом активізації повітрообміну в легенях. Мова йде про положення на животі.

"Вірус вражає задні відділи легенів. І коли людина лежить на животі, то в цих відділах, які найбільше запалені, активізується повітрообмін. І це покращує стан людини. Причому значно", - заявляє Комаровський.

За словами педіатра, лежати на животі треба при коронавирусі будь-якої тяжкості, якщо має місце ураження легень (його КТ показало, якщо є задишка).

Цікаво, що Комаровський навіть розповів про незвичайний спосіб лежати в такій позі власникам великого живота. Для цього можна зняти з матраца чохол і розсунути пружини.

Комаровський розповів, як правильно лежати при коронавірусі

Раніше доктор Комаровський розповів, як уникнути переходу коронавірусу у важку форму. Також знаменитий лікар поділився методами профілактики хвороби.

А лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, коли агресивний коронавірус в Україні піде на спад.