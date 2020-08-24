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Комаровський розповів, чи допоможе вакцинація від грипу при COVID-19

Понеділок 24 серпня 2020 06:39
Комаровський розповів, чи допоможе вакцинація від грипу при COVID-19
Євген Комаровський (фото: facebook.com/uakomar)
Автор: Дарья Русина

Комаровський розвінчав популярний міф

Євген Комаровський дав відповідь на популярне питання та розповів, чи може вакцина від грипу допомогти при COVID-19. Відповідний пост опублікований в соціальній мережі Instagram.

"Дітей" у них не буде. Це - різні віруси з різними ланцюжками РНК. Може бути спільна інфекція, тобто одночасне захворювання тим і тим - це можливо, і нікому не треба", - прокоментував лікар.

Також Євген Комаровський повідомив, що в охочих щепитися раніше, такої можливості може не бути. Це обумовлено низкою факторів, включаючи той, що в продаж вакцина надходить не раніше осені.

"Але я щиро сумніваюся, що у вас вийде вакцинуватися від грипу раніше. Який вірус грипу буде у нас восени, це теоретично стає більш-менш зрозуміло тільки в березні-квітні. І тільки тоді ВООЗ дає прогноз, які віруси будуть восени, і лише після цього у травні-червні запускається процес підготовки вакцини, яка надходить у продаж не раніше кінця серпня. А в моїй країні вона ніколи не буває раніше кінця вересня", - зазначив доктор.

Тому, щоб убезпечити себе, краще дотримуватися ряду правил. По можливості, не чіпайте руками очі, ніс і рот, дотримуйтесь правил респіраторної гігієни, а при підвищенні температури, появі кашлю та утрудненні дихання якомога швидше звертайтеся за медичною допомогою.

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