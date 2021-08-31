Комаровський розповів, як допомогти дитині з проблемою, що перетворює життя батьків на пекло

Український лікар Євген Комаровський розповів, як допомогти дитині, яка страждає від коліків. З такими проблемами стикаються дуже багато батьків малюків, і це перетворює радості батьківства в пекло перші півроку.
Своїми знаннями педіатр поділився на своїй сторінці в Instagram.
За словами Комаровського, медична наука досі не може точно назвати причину кольок, через які дитина (частіше вечорами) стає неспокійним, кричить і погано спить.
Але є деякі припущення причин коліків:
Способів позбавити дитину від проблеми, на жаль, немає, але полегшити стан можна:
Вік початку кольок 3-6 тижнів, вік завершення 3-4 місяці. До тримісячного віку коліки проходять у 60% дітей, до чотиримісячного - у 90% дітей. Найчастіше дитячі кольки починаються у вечірній час.
При появі кольок немовля регулярно проявляє занепокоєння: перевертається, стискає кулачки, вигинає спинку, підтягує ніжки до живота, може збліднути або почервоніти, на обличчі з'являється гримаса болю. При дотику до малюка легко відчути, що м'язи животика стають жорсткими, напруженими.
Раніше доктор Комаровський розповів, в яких випадках потрібно збивати навіть невисоку температуру.
Також педіатр назвав категорії людей, для яких вкрай шкідливо навіть помірне вживання алкоголю.