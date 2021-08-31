Комаровський розповів, як допомогти дитині з проблемою, що перетворює життя батьків на пекло

За словами Комаровського, медична наука досі не може точно назвати причину кольок, через які дитина (частіше вечорами) стає неспокійним, кричить і погано спить.

Але є деякі припущення причин коліків:

порушення режиму годування (особливо перегодовування),

недотримання оптимальних параметрів повітря (особливо перегрів),

недорозвинення шлунково-кишкового тракту, внаслідок якого виникає посилена перистальтика і газоутворення,

деякі гормони, що викликають спазм в кишківнику,

неадекватна надмірно емоційна реакція батьків на плач дитини,

підвищена тривожність матері.

Способів позбавити дитину від проблеми, на жаль, немає, але полегшити стан можна:

чи не перегодовуйте - перерва між прийманнями їжі 2-2, 5 години,

підтримуйте оптимальний режим температури й вологості в кімнаті, де знаходиться дитина,

у перервах між годуваннями пропонуйте малюкові пустушку - це допоможе зменшити коліки,

спробуйте змінити раціон мами, якщо дитина на грудному (менше молочки та кофеїну), потім простежте за тим, чи змінився стан дитини; деяким мамам допомагає відмова від продуктів, що підвищують газоутворення (капуста, цибуля, бобові і т. д.),

якщо малюк їсть суміші, то спробуйте обговорити з педіатром опцію заміни.

Для довідки:

Вік початку кольок 3-6 тижнів, вік завершення 3-4 місяці. До тримісячного віку коліки проходять у 60% дітей, до чотиримісячного - у 90% дітей. Найчастіше дитячі кольки починаються у вечірній час.

При появі кольок немовля регулярно проявляє занепокоєння: перевертається, стискає кулачки, вигинає спинку, підтягує ніжки до живота, може збліднути або почервоніти, на обличчі з'являється гримаса болю. При дотику до малюка легко відчути, що м'язи животика стають жорсткими, напруженими.